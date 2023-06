Knokke-Heist vraagt federale steun om overlast tegen te gaan

“Ik ben het beu. Op hittedagen worden we overspoeld. Iedereen is hier welkom, maar ze moéten zich aan de regels houden. En dat gebeurt niet.” Burgemeester Piet De Groote (GBL) ziet met lede ogen aan hoe jongeren op hittedagen – 30 graden en meer – richting Knokke-Heist komen en voor overlast zorgen. “Onze eigen inwoners en handelaars worden beschimpt en hebben schrik. Onze politie doet alles wat ze kunnen, maar we hebben federale steun nodig.”

Knokke-Heist, de mondainste der badplaatsen aan onze kust. Waar het heerlijk vertoeven is en veiligheid voorop staat. Alleen kunnen ze dat laatste niet altijd meer garanderen. En dan specifiek op hittedagen – wanneer de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. “Dan gaan we van 30.000 naar 100.000 inwoners. Geen probleem, als iedereen zich aan de regels zou houden. Helaas is dat niet het geval”, zegt burgemeester Piet De Groote. “Te veel jongeren denken dat alles hier mag. We spreken niet over de grote criminaliteit – gelukkig – maar wel over heel wat andere overlast. Verkeerd parkeren om te beginnen. Maar vooral: onze eigen inwoners en tweedeverblijvers worden beschimpt of krijgen een middenvinger te zien als ze die jongeren aanspreken op hun gedrag. Handelaars en stranduitbaters zitten dan weer met de daver op het lijf als ze weten dat het zeer warm wordt. Ook zij ervaren die overlast. Denk aan winkeldiefstallen of een totaal gebrek aan respect. Op zo’n dagen is het bijna onmogelijk om de veiligheid hier te garanderen. Onze politie doet wat ze kunnen, alleen maar respect voor hun werk. Maar ik kán simpelweg niet op elke hoek van de straat een politieagent zetten.”

De burgemeester is het duidelijk beu. “Ik benadruk het nogmaals: iedereen in Knokke-Heist is welkom. Maar ze moeten respect tonen. Ik constateer ook dat jongeren die in recreatiegebieden niet binnen mogen of kunnen door het reservatiesysteem, gewoon richting kust komen.” (Zucht)

De Groote is dan ook duidelijk: hij vraagt versterking van de federale politie. “Op hittedagen”, specificeert hij. “Vindt u het normaal dat ik bijstand moet vragen aan de Nederlandse politie? Terwijl er bij voetbalmatchen wél tientallen federale agenten in bijstand kunnen komen. Ik wil dat Knokke-Heist een veilige plaats is voor onze eigen inwoners, tweedeverblijvers en handelaars. Daarom vraag ik om steun.” (MM)