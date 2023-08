Knokke-Heist voorziet in extra politieagenten tijdens snikheet weekend

De lokale politie van Knokke-Heist zal komend weekend extra politieagenten inzetten. Vanaf 28 graden Celsius wordt daar het hitteplan geactiveerd. Daarmee wil de politie extra inzetten op preventie en handhaving tijdens het drukke weekend.

Komend weekend worden tropische temperaturen voorspeld. Traditioneel wordt er dan ook heel wat volk verwacht aan zee. Daar wil de lokale politie van Knokke-Heist zich op voorbereiden. “Wij zetten zelf extra mensen in en hebben ook extra steun gevraagd federaal”, zegt korpschef Steve Desmet. De politie zal onder meer de in- en uitstromen in het verkeer controleren. “Daarbij voeren we gerichte controles uit die zeer zichtbaar zijn. We willen duidelijk aanwezig zijn.” Ook wordt er gecontroleerd op wildparkeren.

Op hittedagen verwacht de politie doorgaans iets meer problemen. “We hebben de ervaring dat er op zo’n dagen ander publiek naar onze gemeente komt dan gewoonlijk. Het gaat om jongeren uit grootsteden en uit Noord-Frankrijk. Die nemen het niet altijd nauw met onze normen en waarden. Daar zullen we dus op toezien.” In Knokke-Heist mogen bezoekers onder meer niet in ontbloot rondlopen in het stadscentrum. “Wie dat wel doet, riskeert een gasboete. Er kunnen ook gasboetes uitgeschreven worden voor lawaaioverlast.”