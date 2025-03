Kijk: Politiezones aan de kust lanceren samen campagnefilm op zoek naar versterking voor de zomermaanden

De verschillende politiezones aan de kust bundelen hun krachten en gaan met een promotiefilm op zoek naar versterking voor de drukke zomermaanden. “We zijn op zoek naar politie-inspecteurs uit het binnenland, die hier voor enkele weken bijspringen. Het is een soort uitwisseling, een kans om een andere werking te leren kennen”, stelt Steve Desmet, korpschef van politiezone Damme/Knokke-Heist. “Elke zone heeft zijn uitdagingen, maar ook zijn voordelen.”

Dit jaar gaan de politiezones aan de kust opnieuw op zoek naar versterking voor het te kort aan manschappen in de drukke zomermaanden. Al een 5-tal jaar lang gingen alle politiezones telkens op zoek naar hun eigen oplossing. Voor het eerst slaan ze nu de handen in elkaar. “Alle kustkorpschefs hebben samengewerkt aan een speciale promotiefilm, want iedere zone krijgt te maken met een tekort aan personeel. Elke politiezone wordt betrokken, want we proberen samen aan hetzelfde zeil te trekken om voldoende werkkrachten te vinden”, vertelt korpschef van politiezone Damme/Knokke-Heist Steve Desmet.



Met de video willen ze kandidaten in de politiewereld inspireren voor een tijdelijke job aan zee. “Deze oproep is specifiek gericht op mensen, die al actief zijn binnen de politie. We zoeken inspecteurs, die voor een periode van enkele weken tot twee maanden gedetacheerd willen worden van hun zone en tijdelijk aan de slag willen aan de kust. In een andere organisatie werken kan verrijkend zijn. Het is een soort stage bij een andere afdeling van de politie, waarbij we elkaars werking beter leren kennen.”

Vakantiegevoel op het werk

“Je kan het hele initiatief wat vergelijken met het project Summerdoc, waarbij men huisartsen uit het binnenland aanmoedigt om tijdens de zomermaanden een praktijk open te doen aan de kust. Elke zone kiest welke formule ze willen aanbieden aan de politie-inspecteurs”, legt Desmet uit.

“Onze politiezone bijvoorbeeld biedt overnachting aan voor wie van ver komt. Vaak huren we dan een appartement op de privémarkt voor de betrokkene zelf en eventueel ook voor het gezin. Want werken aan de kust mag natuurlijk ook een beetje vakantie zijn. Dat is een dubbele winst: werken met een vakantiegevoel aan het strand terwijl jouw gezin dichtbij is en dat op de kosten van een andere werkgever”, lacht Desmet.

Specifieke problematieken

“Werken aan de kust maakt niet alleen het werk lichter voor politiecollega’s, maar het is ook een kans om een ander aspect van politiewerk te leren kennen. Zo is er de mogelijkheid om tal van evenementen en manifestaties mee te maken en de kustproblematiek aan den lijve te ervaren”, gaat Desmet verder. Kandidaten kunnen zelf kiezen voor welke zone ze opteren. “Elke zone heeft zijn specifieke eigenheid en doelpubliek. Verschillende zones hebben overdag veel evenementen, anderen trekken ‘s avonds of ‘s nachts veel volk.”

“Een deel van ons werk is ook het nachtleven omkaderen”

“Bij ons gaat het vooral over patrouilleren op de zeedijk, op het strand, het in goede banen leiden van de zomerdrukte en zorgen voor professionele omkadering van het bruisende nachtleven. Want in Knokke-Heist hebben we voor een periode van een tweetal weken een specifiek doelpubliek van Nederlandse jongeren, die hier komen feesten.”

Ook de nood aan versterking per zone verschilt. “Bij politiezone Damme/Knokke-Heist zijn we op zoek naar acht extra mensen. Maar we zijn niet zeker dat alle acht posities zullen ingevuld raken. De huidige werkgever moet namelijk bereid zijn om zijn werknemers twee maanden te kunnen missen. We hopen natuurlijk op het beste”, besluit Desmet.

Politie-inspecteurs die zich aangesproken voelen, kunnen zich intern kandidaat stellen en solliciteren tot en met maandag 31 maart 2025.