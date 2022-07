Jongeman doet gevoeg op de Grote Markt in Izegem; beelden gaan viraal op sociale media

Op het filmpje van net meer dan een halve minuut zie je hoe de man zijn gevoeg heeft gedaan tegen de buitenkant van het terras van café ‘t Plectrum. De man had – te oordelen aan de volle blaas die hij nog moest ledigen – alleszins voldoende gedronken. Een ‘vriend’ van de jongeman filmde het tafereel en zo gaat het nu ook zijn gang op sociale media.

Het is duidelijk al klaarlichte dag op de Izegemse Grote Markt, maar er zijn nauwelijks enkele auto’s geparkeerd. Je ziet er ook geen volk passeren. De feiten speelden zich af op het einde van de Hallestraat. Op filmpje zie je net dat de jongeman, gehuld in een hemd van een jeugdbeweging, net zijn gevoeg heeft gedaan. Hij urineert er daarna op los. Samen met zijn kompaan kunnen de twee zich niet inhouden van het lachen.

Burgemeester Bert Maertens kan er minder om lachen. “Wansmakelijk en potsierlijk. De beelden had ik tot nu nog niet gezien, ik heb ze doorgespeeld aan de politie. Al vlug konden die het moment traceren waarop dit gebeurde, het moet zondagmorgen om 6.30 uur zijn. De jongeman komt ook duidelijk in beeld en zal nu opgespoord worden. Er wachten hem minstens een gasboete voor het plassen in het openbaar.”