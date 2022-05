Jonge spoorlopers aan station Adinkerke betrapt met verboden wapen

Alerte voorbijgangers verwittigden woensdagavond even na 19 uur de politie toen enkele jongeren ter hoogte van het station van Adinkerke baldadigheden aan het uitrichten waren.

Meer bepaald ging het om een groepje dat voortdurend over de sporen aan het lopen was. De vijf jongeren tussen 14 en 17 jaar uit de streek werden door de aangekomen politie aangetroffen in de trein. In hun compartiment werd een babygun met bijhorende balletjes aangetroffen. Gezien het dragen van dit wapen niet mag zonder wettige reden, werd het voorwerp in beslag genomen. De politie stelde een pv op. (JH)