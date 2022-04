Indrukwekkend cameraschild in Knokke-Heist levert resultaat op

130 bewakingscamera’s op 63 locaties én er zijn er nog op komst. Het uitgebreide cameranetwerk is een prioriteit in Knokke-Heist en dat werpt z’n vruchten af. In de kustgemeente worden strafbare feiten sneller opgelost dankzij de camera’s.

In 2021 werden er 420 incidenten live op camera geregistreerd en 144 wagens onderschept. “Het is het resultaat van uitstekend teamwork tussen de cameraoperatoren en de medewerkers op het terrein”, zegt commissaris Philippe Vandierendonck.

Nummerplaatherkenning

Veiligheid is het stokpaardje van burgemeester Piet De Groote en de komende jaren wil hij daar nog meer op inzetten. Dat doet hij bijvoorbeeld met meer blauw op straat, maar ook met het uitbouwen van een cameraschild. En dat cameranetwerk is nú al indrukwekkend te noemen.

Binnen de politiezone Damme/Knokke-Heist staan ondertussen 130 bewakingscamera’s op 63 verschillende locaties en 22 ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning.

Op heterdaad

Elke dag zijn er politiemensen die live kijken naar de camerabeelden. Zij sturen de teams op het terrein aan, die dan op heterdaad vaststellingen kunnen doen. Maar ook achteraf zijn de beelden nuttig: ze helpen na aangifte de mogelijke dader op te sporen.

Dat het uitgebreide cameranetwerk wel degelijk z’n nut heeft, bewijzen de meest recente cijfers. Het politieteam rukte vorig jaar 420 keer uit voor incidenten die een cameraoperator live vaststelde. Het ging vooral over overlast, verkeersongevallen, verdachte situaties en vechtpartijen. Er werden ook 144 wagens onderschept dankzij de nummerplaatlezers (ANPR). Daartussen zaten enkele gestolen wagens.

30 dagen bewaard

De camerabeelden worden 30 dagen bewaard, waardoor de politie ook bij laattijdige aangiftes dossiers nog kon oplossen. “Ook de vernieuwde securityroom bleek al waardevol te zijn. Tijdens onder meer het wereldkampioenschap tijdrijden en de doortocht van de storm Eunice”, zegt commissaris Philippe Vandierendonck.

“In de toekomst willen we deze eventruimte nog meer gebruiken voor multidisciplinaire samenwerkingen tijdens evenementen en crisissituaties.”

Verplaatsbare camera’s

Het politieteam bouwt al sinds 2006 zijn cameranetwerk uit. De politie beschikt ook over twee verplaatsbare camera’s. Deze kunnen voor korte duur ingezet worden waar nodig. Er rijden eveneens twee politiewagens rond die elk zijn uitgerust met drie nummerplaatlezers.

“Deze successen danken we niet alleen aan een uitvoerig camerasysteem”, licht Philippe Vandierendonck toe. “Het is ook het resultaat van uitstekend teamwork tussen de cameraoperatoren die de beelden analyseren en de medewerkers op het terrein die met de gewonnen info de daders opsporen.”

Extra bodycams

Recent kwam het politieteam na intens speurwerk drie Georgische mannen op het spoor die verdacht worden van enkele inbraken in appartementen. De politie kreeg het drietal in het vizier nadat hun wagen na de inbraken op de camerabeelden opdook. Een undercoverploeg kon de veertiger en de twee dertigers oppakken toen ze uit Knokke-Heist wilden wegrijden.

Het politieteam zal zich ook de komende drie jaar focussen op innovatie en ziet nog tal van groeimogelijkheden op het vlak van camerabewaking. Zo staan er nog verschillende nieuwe cameralocaties op de planning, worden extra bodycams aangekocht en bekijkt het team de mogelijkheden van artificiële intelligentie. (MM)