In totaal 990 kilogram rooktabak ontdekt in laadruim van bestelwagen in Veurne

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) realiseerde eind vorige week een mooie vangst in Veurne. Bij een routinecontrole op de openbare weg vonden ze liefst 990 kilogram rooktabak in grote pakjes in het laadruim van een bestelwagen. “De sigaretten waren niet voorzien van de juiste fiscale zegels. De ontdoken accijnzen in België bedragen 158.497 euro”, zegt Satoko Nakayama van de FOD Financiën.

Zoals elke dag wel ergens hield de douane eind vorige week een standaard routinecontrole op de Ieperse Steenweg in Veurne. Ter hoogte van de rotonde aan de op- en afrit van de E40 werden het verkeer in de gaten gehouden. Een grote anonieme bestelwagen met matzwart dekzeil viel de douane op. Het voertuig werd uit het verkeer gehaald en onderworpen aan een controle. In het laadruim zaten heel wat kartonnen dozen waarop niets van belettering stond. Die waren nog eens in een plastic folie gewikkeld. De douaniers besloten de dozen te openen en konden zo een mooie vangst realiseren.

158.497 euro ontdoken accijnzen

“In de kartonnen dozen zat in totaal 990 kilogram aan rooktabak in pakjes”, zegt Satoko Nakayama van de FOD Financiën. “De rooktabak was voorzien van Luxemburgse fiscale zegels, maar bij ons gaat het om het onregelmatig vervoer van communautaire accijnsgoederen.” Dat wil zeggen dat dat goederen in ons land onderworpen zijn aan accijnzen maar dit was niet aangegeven. “De waarde van de tabak bedraagt 122.760 euro inclusief de belastingen op de plaats van het land van herkomst, wat hier Luxemburg was. De ontdoken belastingen in België bedragen 158.497 euro.”

De rooktabak werd in beslag genomen en de vervoerder riskeert nu een zware straf. “De straffen zijn enerzijds een verbeurdverklaring van de goederen, anderzijds een gevangenisstraf tussen vier maanden cel en 1 jaar cel, en daarbovenop nog een geldboete dat kan gaan van vijfmaal tot tienmaal de ontdoken rechten.” In het slechtste geval riskeert de vervoerder dus meer dan anderhalf miljoen euro boete. (Jh)