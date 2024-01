“In de praktijk onwerkbaar”: waarnemend Tieltse korpschef Filip Feraux ziet veelbesproken sirene-verplichting niet zitten

Niet alleen de federale politie, maar ook politiezone Regio Tielt wil af van het nieuwe, veelbesproken besluit dat politiediensten verplicht bij dringende opdrachten hun sirenes en blauwe zwaailichten op te zetten. “In de praktijk is dit onwerkbaar. Dat lijkt me gewoon een kwestie van gezond verstand”, aldus Feraux.

Volgens een nieuw Koninklijk Besluit, dat ingaat vanaf 1 februari 2024, zijn alle hulp- en politiediensten bij dringende opdrachten verplicht hun zwaailichten én sirenes aan te zetten. Voordien was dat bijvoorbeeld alleen noodzakelijk wanneer de interventie op een of andere manier gehinderd wordt.

Ook waarnemend korpschef Filip Feraux van politiezone Regio Tielt voelt zich enigszins ‘overvallen’ door deze plotse wetswijziging in de wegcode. “Vreemd genoeg heeft men in maart 2023 reeds advies gevraagd aan CENTREX, het expertise- en kenniscentrum van de politie inzake verkeersveiligheid”, aldus Feraux. “CENTREX gaf een negatief advies, maar blijkbaar is men daar niet op ingegaan.”

Wet volgen

Zal Politiezone Tielt het nieuwe KB dan naast zich neerleggen? “Ik kan uiteraard aan mijn manschappen niet vragen om het KB te negeren”, benadrukt Feraux. “Wij moeten de wet volgen en toepassen. Maar dat betekent concreet dat we niet één keer per week met sirenes moeten uitrukken, maar soms drie keer per dag. Het is duidelijk, dat we daar in hartje centrum geen vrienden mee gaan maken.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) suste ondertussen, dat nog steeds uitzonderingen worden toegestaan. “Maar dan kan men zich de vraag stellen waarom het oude KB dan zo nodig moest aangepast worden?”

Tot minimum beperken

“Het is nu al zo dat een chauffeur bij een prioritair voertuig zijn snelheid moet aanpassen en voorrang moet verlenen”, aldus Feraux. “Ook als je als politie door een rood licht moet rijden of over de pechstrook, is het verplicht gebruik van een sirene maar normaal. Ik kan mijn manschappen dus voorlopig alleen maar adviseren om bij interventies de overlast tot een minimum te beperken.”