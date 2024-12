“Ik had niet goed gemerkt dat ik een aanrijding had”: jongeman pleegt vluchtmisdrijf op tweede dag dat hij voorlopig rijbewijs heeft

Een 19-jarige jongeman botste tijdens het parkeren meermaals tegen een andere wagen en pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. Hij bleek nog maar pas zijn rijbewijs te hebben. “De beklaagde kon duidelijk niet met zijn voertuig rijden.”

Op 10 februari ging de jongeman langs in de Mediamarkt langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Bij het parkeren ging het grondig fout. “Op camerabeelden was te zien hoe hij tegen de muur van het gebouw botste en met zijn portier tegen een andere wagen zat”, beschreef de procureur.

“Bij het vertrekken botste hij nog meermaals tegen de andere wagen en tegen de muur en hij miste nipt een rij winkelkarretjes. De beklaagde kon duidelijk niet met zijn voertuig rijden. Er was schade over de hele zijkant van het aangereden voertuig. Als reden waarom hij nadien doorreed, verklaarde hij geen ervaring te hebben met het invullen van papieren.”

“Het was nog maar de tweede dag dat ik achter het stuur zat”, zei de jongeman die toen met een voorlopig rijbewijs reed. “Ik had niet goed gemerkt dat ik een aanrijding had.”

“Dat vind ik toch wat hallucinant”, repliceerde de rechter. “U zat er wel vier keer tegen en de feiten deden zich voor op klaarlichte dag. Ik zie weinig schuldbesef, u maakt geen goeie indruk.”

De jongeman, die intussen zijn volledig rijbewijs haalde, krijgt een maand rijverbod en moet 960 euro boete betalen.