Hypermoderne fietsen en Instagramkanaal moeten komaf maken met overlast en uiterst gevoelige zedenfeiten in Komen-Waasten

Moderne methodes gebruiken in de strijd tegen moderne delicten! De politiezone Komen-Waasten stelde zopas twee nieuwe eenheden voor die komaf moeten maken met zowel overlast als uiterst gevoelige zedenfeiten. “We moeten degenen storen die de bevolking storen”, klonk het bij een strijdvaardige zonechef.

Gespecialiseerde eenheden, hypermoderne fietsen met high-tech agenten en een Instagramkanaal. Het zijn de nieuwe wapens die de politiezone in werking neemt om de criminaliteit anno 2022 aan te pakken.

“Team PhenX moet zedendelicten en intrafamiliaal geweld sneller gaan identificeren en doelgericht gaan aanpakken. Dat doen we vandaag de dag niet meer met de wapenstok, maar met speciaal opgeleide mensen en een drempel die nooit lager was!” Hoofdinspecteur Priscilla Vercaigne, die aan het hoofd van de nieuwe eenheid staat, kon met enige trots reeds de eerste cijfers gaan voorleggen. “Zes leden van het korps, ondersteund door een maatschappelijk werkster, worden maandelijks bijgeschoold teneinde een veilige cocon te kunnen creëren voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Vooral voor jongeren bleek het nog altijd een gigantische stap richting de politie, waardoor we vaak niet of te laat op de hoogte werden gebracht. Team PhenX ontvangt slachtoffers van dergelijke feiten en volgt nadien ook, al dan niet langdurig op, zodat het gevoel van veiligheid terugkeert.”

Proefperiode

Het team kende reeds een proefperiode en kon ondertussen ook al enkele gunstige cijfers voorleggen. “In de periode tot december 2021 kregen we 176 interventies te verwerken, die resulteerden in het opstellen van 367 processen-verbaal”, verduidelijken de cijfers. “In de periode tot oktober 2022 kregen we 223 interventies te verwerken, wat een stijging is maar stelden we slechts 272 processen-verbaal op. Dat toont aan dat sensibiliseren werkt en dat mensen sneller hun weg naar de politie vinden, zelfs wanneer een PV niet nodig blijkt. Als extra wapen hebben we eveneens ons Instagramkanaal #etçatukiff , waarmee jongeren de keerzijde van sociale media leren kennen. Het sturen van expliciete foto’s naar je vriendje kan al snel uit de hand lopen of het deelnemen aan online pesterijen kan vaak nefaste gevolgen hebben. Ook dat willen we meteen in de kiem gaan smoren.”

Naast het Team PhenX werd ook het Bikers Team voorgesteld. twee blitse fietsen en tien agenten moeten vooral het probleem van overlast gaan aanpakken. “Drugs, hangjongeren en allerlei andere zaken die de inwoners van Komen-Waasten een gevoel van onveiligheid bezorgen? Het is de kern van onze nieuwe fietsbrigade”, klonk het bij de zonechef. “We moeten er ons geen illusies bij maken: wie problemen wil maken, weet als geen ander dat een politiecombi niet alles kan oplossen. Het zijn voertuigen die groot en log zijn en die vooral lawaai maken. Agenten die zich per fiets verplaatsen, zijn vaak sneller en vooral geruisloos. Wandelwegen, het park of plekken die voor een normaal voertuig niet bereikbaar zijn, liggen nu binnen het bereik van ons Bikers Team. Het is een nieuw speerpunt in de werking van onze zone want we gaan vanaf heden hen hinderen die de Komenaars hinder veroorzaken. Onze tien leden komen uit onze interventiedienst en krijgen allemaal, naast een high-tech uitrusting, ook een intensieve opleiding in gespecialiseerde fietstechnieken.”

Aan de komst van de fietsbrigade hing een prijskaartje van 20.000 euro. Het nieuwe team heeft eveneens reeds een proefperiode achter de rug, waarbij meer dan 100 personen en zelfs 40 voertuigen aan een preventieve controle werden onderworpen.