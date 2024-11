Huiszoeking in stadhuis Knokke-Heist na veelbesproken audit: “Agenten namen ook documenten in beslag”

De federale gerechtelijke politie is afgelopen week binnengevallen in het stadhuis van Knokke-Heist in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek. Volgens onze informatie gebeurde de huiszoeking in nasleep van een audit die midden vorig jaar heel wat opschudding veroorzaakte in de kustgemeente. Ook op twee andere plaatsen werd een huiszoeking uitgevoerd.

Agenten van de federale gerechtelijke politie vielen vorige woensdag zowel binnen in het stadhuis op het Alfred Verweeplein als in de Woonwinkel in Heist en bij AGSO, het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf van Knokke-Heist. Ze namen ruim hun tijd om diverse zaken te onderzoeken en namen ook documenten in beslag. Welke dat zijn en over hoeveel documenten het gaat, daar wordt niet over gecommuniceerd.

Mogelijke belangenvermenging

De huiszoekingen passen volgens onze informatie in het gerechtelijk onderzoek dat werd opgestart in nasleep van een audit die midden vorig jaar heel wat stof deed opwaaien in de kustgemeente. In de vernietigende audit werd onder andere gewag gemaakt van mogelijke belangenvermenging van een toenmalige schepen die ondertussen niet meer actief is.

Bij het parket kunnen ze niet veel kwijt over de zaak. “We kunnen wel bevestigen dat er afgelopen woensdag huiszoekingen hebben plaatsgevonden in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek”, klinkt het in een mededeling. “De audit is een element van dat onderzoek.” Welke andere elementen er worden onderzocht geeft het parket niet mee.

Burgemeester Jan Morbee (GBL) vertoeft momenteel in het buitenland, maar werd meteen op de hoogte gebracht van de huiszoekingen. “Naar wat wij vernemen, gebeurden die huiszoekingen effectief in nasleep van de audit vorig jaar en oude bouwdossiers”, aldus Morbee. “Dat dossier werd destijds overgemaakt aan het parket. Voor de rest kunnen en mogen wij daar niks over zeggen.” (MM)