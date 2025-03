“Het lijkt wel een Ikea”: politiekantoor Kuurne krijgt kritiek om felblauwe gevels

De felblauwe muur van het politiekantoor van Kuurne is nu een toeristische attractie geworden, nadat de beelden viraal gingen op sociale media. Daar werd het politiekantoor al vergeleken met een Ikea, het partijlokaal van Open Vld of zelfs een gevangenis. Toch bekijkt de politie om alsnog de nodige wijzigingen aan te brengen aan de constructie en het felblauw te vervangen door lichtblauw.

Een aanpassing aan de buitenmuur van het Kuurnse politiekantoor moest het kantoor beter herkenbaar maken, maar de felle blauwe kleur die daarbij werd gebruikt, valt duidelijk niet in de smaak bij buurtbewoners en internetgebruikers. Het wijkkantoor van de politiezone Vlas, gelegen op de hoek van het Weggevoerdenplein en de Luitenant-Generaal Gérardstraat, maakt deel uit van een groter appartementsgebouw. Omdat het kantoor voor veel inwoners moeilijk te onderscheiden was van de appartementen, werd besloten om grote, blauwe panelen te plaatsen, die aanleunden bij de huisstijl van het hoofdpolitiecommissariaat te Kortrijk. Dit leidde echter begin deze week tot een storm aan reacties, vooral op sociale media.

Kleur wijkt sterk af

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) bevestigt dat het niet de bedoeling was om zulke felle panelen te plaatsen. “Vroeger was het onderscheid tussen de appartementen en het politiekantoor moeilijk te maken. Enkel het logo maakte duidelijk dat het ging om een politiekantoor. Nu zijn er panelen geplaatst, maar de kleur wijkt sterk af van wat oorspronkelijk gepland was,” zegt hij. Volgens Benoit is de kleur niet conform de vergunde plannen, waardoor de werken onmiddellijk stilgelegd zijn.

“Een ding is zeker, de felblauwe kleur wordt ingeruild voor een lichtere variant”

Op sociale media werd het politiekantoor al vergeleken met een Ikea, het partijlokaal van Open Vld of zelfs een gevangenis. “Het positieve is dat iedereen nu wel weet waar het politiekantoor zich bevindt,” grapt de burgemeester. “De geperforeerde platen die aangebracht zijn, moesten de huisstijl van het hoofdpolitiebureau in Kortrijk benaderen. Toch erkent hij dat de huidige uitstraling niet gepast is. Ondertussen bekijken de politie en de architect hoe het huidige concept kan aangepast worden. Een ding is zeker, de felblauwe kleur wordt ingeruild voor een lichter blauw die meer aan zal leunen in combinatie met de grijze gevel van het gebouw. Ook de doorkijkmogelijkheden in bepaalde plaatsen waar bijvoorbeeld verhoren worden afgenomen wordt bekeken om ook daar de privacy te kunnen garanderen.”

Protest en humor

Een foto van het vernieuwde politiekantoor ging al snel viraal met de begeleidende tekst: “Dit is toch een foute interpretatie van meer blauw op straat, mijn gedacht.” De reacties lieten niet op zich wachten en stroomden snel binnen: van serieuze kritiek op de vergunningverlening tot grappige opmerkingen zoals: “De politie zit nu zelf achter tralies.”

Sommige creatieve internetgebruikers pasten de foto zelfs aan door het blauwe kantoor in een andere kleur te tonen. Zo werd het een fictief Groen-lokaal of kreeg het een IKEA-logo.

Burgemeester grijpt in

Burgemeester Francis Benoit benadrukt dat de aanpassingen niet overeenkomen met de vergunde plannen. “De panelen moesten een lichtere blauwtint hebben en beter aansluiten bij de grijze gevelsteen. Bovendien moesten er meer onderbrekingen zijn tussen de panelen en moesten ze netjes geplaatst worden. Wat we nu zien, is schots en scheef en totaal niet wat we voor ogen hadden.”

De burgemeester verwijst naar het politiekantoor in Diksmuide als voorbeeld van hoe het er wél had moeten uitzien. Voorlopig blijven de werken stilgelegd tot er een oplossing is gevonden. Wat er precies met de huidige panelen zal gebeuren, is nog niet beslist. Ondertussen is het politiekantoor van Kuurne ongetwijfeld een van de populairste van België geworden: dagelijks komen heel wat nieuwsgierigen een kijkje én een selfie nemen.