Heropstart SHOP-acties in Oostende werpt vruchten af

Recent startte de politie van Oostende opnieuw met de bekende SHOP-acties. Tijdens de eerste actie werden er acht gevallen van zwartwerk vastgesteld samen met één uitbater die illegaal in het land bleek aanwezig te zijn. De controleacties gebeuren in samenwerking met externe controlediensten en hebben als doelen eerlijke handel in Oostende en het wegwerken van overlast.

“Door de coronaperiode zijn de SHOP-acties enige tijd niet kunnen doorgaan”, vertelt korpschef Philip Caestecker. “De acties, georganiseerd door onze wijkdiensten, zijn intussen een vaste waarde geworden in onze stad en we blijven er op inzetten. We werken samen met externe controlediensten zoals het FAVV, RVA, RSZ, FOD Economie, FOD Financiën, Douane… om zo in te zetten op eerlijke handel in Oostende. De komende maanden staan nog verschillende acties op de planning.”

Processen-verbaal

Bij deze actie lag de focus op zwartwerk waarbij acht inbreuken werden vastgesteld. Er werd bij acht handelszaken op de deur geklopt. Een uitbater bleek, na identiteitscontrole, illegaal in het land te verblijven. Bij een andere handelszaak zette het personeel het op een lopen. Iedereen kon staande worden gehouden om de nodige vaststellingen te doen.

Afsluitend waren meerdere handelszaken niet in orde met DIMONA (onmiddellijke aangifte via elektronisch bericht bij RSZ van de in- en uitdiensttreding van een werknemer). Alles werd genoteerd en de nodige pv’s werden opgesteld.

Geen heksenjacht

“Ik ben tevreden dat de SHOP-acties opnieuw gestart zijn”, geeft burgemeester Bart Tommelein aan. “Deze acties zijn geen heksenjacht op de handelaars maar elke handelszaak moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en de wetgeving volgen zodat het voor ieder eerlijk concurreren blijft. Zwartwerk, namaakgoederen, oneerlijke handel worden niet getolereerd in onze stad en we blijven hier een lik-op-stukbeleid hanteren.”