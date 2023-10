Heel wat overtredingen tijdens controles politie en inspectiediensten: één zaak per direct gesloten

In samenwerking met diverse inspectiediensten deed de politie van de zone Grensleie een uitgebreide controleactie in onder meer carwashes, horeca, tabakszaken en andere ondernemingen in groot-Menen. In totaal werden elf ondernemingen gecontroleerd. Er zijn bijna twintig processen-verbaal opgemaakt. Eén zaak werd gesloten.

“Deze operatie was mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen verschillende inspectiediensten en onze eigen lokale recherche”, aldus de politie. “Ook de milieupolitie en eerstelijnsdiensten (interventie/wijk) waren betrokken.”

Tijdens de actie zijn twee processen-verbaal opgesteld voor namaakgoederen, waarbij 310 stuks namaakartikelen in beslag zijn genomen. Zes processen-verbaal werden opgemaakt voor onder meer sluikwerk, onjuiste prijsaanduidingen en ontbrekende vermelding in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met betrekking tot vergunningen en diverse inbreuken heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vijf processen-verbaal opgemaakt. Daarnaast ook één waarschuwing. Door FOD Volksgezondheid zijn vijf processen-verbaal opgesteld met meer dan 600 inbeslagnames. Ook zijn er drie waarschuwingen.

Voor zwartwerk gaat het om twee pv’s en een waarschuwing. Een onderneming is bestuurlijk gesloten vanwege sluikwerk en het ontbreken van de vereiste toelating van FAVV. Daarnaast zijn er drie aanmaningen uitgedeeld in verband met milieuovertredingen.

“Deze succesvolle actie toont aan dat de samenwerking tussen verschillende diensten vruchten afwerpt”, klinkt het bij de politiezone. “We blijven alert en zullen blijven samenwerken om de veiligheid en integriteit van onze gemeenschap te waarborgen.”