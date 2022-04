Gullegemnaars reageren vol ongeloof: rouwportret Boyd Warnez beklad

Het regent reacties van ongeloof en woede bij de Gullegemnaars. Deze week werd het rouwportret van de eind juli gestorven Boyd Warnez met enkele verfstrepen beklad. Het eerbetoon werd vorig jaar met graffiti op de muur van de sporthal geschilderd.

Het portret is een laatste eerbetoon van zijn vele vrienden aan de jonge Gullegemnaar die vorige zomer uit het leven stapte. Sindsdien was het een speciaal plekje geworden waar jongeren nog vaak even halt hielden en een bloemetje nalieten. “Dat het portret nu met enkele strepen werd ontsierd, is een vorm van vandalisme waarover niemand een goed woord over heeft”, klinkt het.

Het vandalisme aan de sporthal is intussen niet het enige. In de gemeente werden enkele grafstenen en rouwtekens beklad. Ook op enkele officiële begraafplaatsen in Wevelgem sloegen vrij recent grafschenners en vandalen toe. (AV)

Denk je aan zelfdoding en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be