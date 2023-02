Groot machtsvertoon in Lauwe: politiezones zoeken naar 2 voortvluchtigen na gewapende overval

In Lauwe, ter hoogte van het Kraaieveld, heeft woensdagavond een grootschalige politieactie plaatsgevonden. Met man en macht werd gezocht naar 2 voortvluchtige en gewapende mannen die in Knokke een gewapende overval zouden gepleegd hebben. Even na middernacht kraamde de politie op. Het is niet duidelijk of het duo gevonden werd.

De politiezone Grensleie kreeg versterking van verschillende andere zones, als ook de federale politie. Er is ook een helikopter is ter plaatse. De politie vraagt om de regio te vermijden daar men uitgaat van vuurwapengevaarlijke criminelen.