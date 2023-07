Granaat uit Eerste Wereldoorlog aangetroffen op veld van landbouwer

Op een stuk landbouwgrond in Ichtegem bij Eernegem is een granaat uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen.

Het springtuig werd dinsdagochtend opgemerkt aan de rand van het veld van een landbouwer langs de Dofseweg, de verbindingsweg tussen de Molenstraat en de Groene 62, in Ichtegem. Zoals de procedure voorschrijft, werd de politie verwittigd. Die besloot om de vindplaats van het explosief duidelijk af te bakenen, door vier takken in de grond te steken en daar politielint rond te hangen.

Op creatieve wijze werd de vindplaats beveiligd. (foto gf)

In de vooravond kwam ontmijningsdienst DOVO het springtuig ophalen. Gevaar voor passanten was er op geen enkel moment. Dat er in Ichtegem springtuigen uit één van de twee wereldoorlogen gevonden worden, is uitzonderlijk. Vorig jaar kreeg DOVO slechts één oproep vanuit Ichtegem om een vondst te komen ophalen.