Gouverneur schept duidelijkheid: Oostrozebeke en Wielsbeke kunnen niet op eigen houtje uit politiezone Midow stappen

Een defusie van de politiezone Midow is niet wettelijk. Dat is gebleken uit juridisch onderzoek nadat enkele van de betrokken gemeenten aangaven te willen fuseren met verschillende andere politiezones. “Eenzijdig de politiezone verlaten is niet voorzien in de wet”, zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Ik zou niet anders kunnen dan zo’n beslissing te schorsen.”

Woensdagvoormiddag stond op het hoofdkantoor van politiezone Midow een sociaal overleg gepland met de vakbonden. De 85 personeelsleden leven sinds vorige maandag in onzekerheid. Toen kregen ze te horen dat hun politiezone zou ophouden te bestaan. Er waren al lange tijd fusiegesprekken gaande om de volledige zone te laten opgaan in PZ RIHO. Door de gemeentelijke fusie van Meulebeke met Tielt, kwam dit plan echter op losse schroeven te staan. Ook andere gemeenten gaven aan dat ze niet langer met RIHO wilden fuseren. Oostrozebeke gaf de voorkeur aan Regio Tielt, Wielsbeke keek naar Mira.

Een dergelijk uiteenvallen van een politiezone is nog nooit gebeurd in ons land, Midow begaf zich juridisch en wettelijk op onbekend terrein. “We hebben alles daarom nog eens afgetoetst bij de gouverneur en bij Binnenlandse Zaken”, zegt voorzitter van de politieraad Koenraad Degroote. “Zij hebben duidelijk gesteld dat een eenzijdige defusie niet wettelijk is.”

“Een scenario waarbij de zone uiteenvalt, is inderdaad niet mogelijk”, bevestigt gouverneur Carl Decaluwé. “Ofwel blijft Idow alleen over, zonder Meulebeke, ofwel sluiten ze als een blok aan bij een andere zone. Een beslissing van een gemeente om apart te gaan, die zou ik moeten schorsen.”

Gemeenteraad

Op de komende gemeenteraad van Oostrozebeke op 5 oktober staat al een agendapunt om de aansluiting bij de politiezone Regio Tielt goed te keuren. “We gingen dan een antwoord formuleren op de vraag van PZ Regio Tielt om bij hen aan te sluiten maar het zal nu een andere discussie worden”, zegt burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). “We moeten de nieuwe gegevens eerst bespreken in het schepencollege. Ik kan wel zeggen dat elke burger onze keuze voor Regio Tielt begrijpt. Ik vraag me af waarom we niet met alle gemeenten van Midow aansluiten bij Regio Tielt, qua werkingskosten zou dit alleszins goedkoper uitkomen dan een fusie met RIHO.”

Half oktober komen alle gemeenteraadsleden van alle gemeenten van Midow samen voor een infovergadering over het heikel thema. “We hopen daar de violen gelijk te stemmen want we willen niemand iets door de strot duwen”, besluit Koenraad Degroote. “Op 23 oktober is er politieraad en tegen dan moeten we een consensus bereikt hebben. Anders komt het tot een eenvoudige stemming over de vraag of de overgebleven gemeenten van Midow gezamenlijk moeten aansluiten bij Riho of niet.”

Het juridische struikelblok houdt ook voor het personeel van Midow een maand langer onzekerheid in maar de vakbonden waren niet bereikbaar voor commentaar. Ook korpschef Ruben Depaepe wenste zich niet uit te spreken over het sociaal overleg. (JF)

