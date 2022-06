Ghost, Utah en Storm starten begin september aan hun opleiding als drug- of patrouillehond bij politiezone Oostende

Politie Oostende organiseerde recent een testdag voor drie honden. Ghost, Utah en Storm slaagden in hun testen en werden administratief aangenomen. Begin september starten ze met hun opleiding tot drug- of patrouillehond.

Honden die door een politiezone worden aangenomen moeten slagen in verschillende testen. Daar zijn echter wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet de hond minstens een jaar oud zijn, geregistreerd en ingeënt zijn, op medisch en fysisch vlak geschikt verklaard zijn en ze moeten beantwoorden aan het karakterieel profiel. Ghost, Utah en Storm voldeden aan dat profiel en mochten hun testen afleggen.

Utah is een Mechelse herder die net een jaar geworden is. In september start ze met haar opleiding als drughond. Daarbij zal hard gewerkt worden op haar zoekinstinct en de ontwikkeling van bezitsdrift, zodat ze drugs gemakkelijk en snel kan opsporen, in alle mogelijke vormen en verpakkingen.

Ghost is dan weer een mannelijke Mechelse herder, iets ouder dan een jaar. Samen met Storm, een Mechelse herder die net het jaar voorbij is, starten aan een opleiding als patrouillehond. Bij beide honden wordt het verdedigingsinstinct ontwikkeld zodat ze ingezet kunnen worden tijdens grote evenementen, maar ook bijstand kunnen leveren in de uitgaansbuurt bij bijvoorbeeld een vechtpartij.

De testen die de drie honden moesten doorlopen bestaan uit gehoorzaamheid, agility, speur- en verdedigingswerk. Daaruit moet blijken of ze voldoen aan de vooropgestelde criteria. “We zijn tevreden dat we Utah, Ghost en Storm mogen verwelkomen in onze zone,” vertelt korpschef Philip Caestecker. “Onze hondenpatrouille is een belangrijk onderdeel van onze werking en ze biedt dagelijks bijstand aan onze andere diensten. Met onze eigen trainingssite te Zandvoorde, onze hondentrainer en onze pakwerker, zorgen we ervoor dat onze honden, én hun baasjes, een geschikte opleiding kunnen volgen. We wensen hen alle succes toe.”