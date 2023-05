Gezochte man verschanst zich in woning in Roeselare

Een gedeelte van de Spanjestraat in Roeselare is momenteel afgesloten. Net voor de middag had de politie in een woning een gezochte man aangetroffen, maar die vluchtte meteen weg. In de woning werden ook wapens gevonden. De politie en speciale eenheden zijn massaal aanwezig.

Tijdens de politie-interventie dinsdagvoormiddag vluchtte de gezochte man weg en drong hij een van de nabijgelegen woningen binnen. In de woning waar men hem eerst had aangetroffen, werden ook wapens gevonden. Voor de politie was het onduidelijk of de man bij zijn vlucht wapens had meegenomen. De Spanjestraat werd afgesloten tussen de Gieterijstraat en Langebrugstraat.

Omdat de man zich mogelijk verschanst in de woning die hij binnendrong, werden de speciale eenheden opgeroepen. Momenteel is de operatie nog volop aan de gang.

