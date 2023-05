Gezochte man die zich verschanste in woning in Roeselare opgepakt

De speciale eenheden van de politie hebben dinsdagmiddag om 16.30 uur een man opgepakt die zich al enkele uren verschool in een woning in de Spanjestraat in Roeselare. Omdat de man mogelijks wapens bij zich had, nam de politie geen enkel risico. De Spanjestraat bleef een vijftal uur lang afgesloten voor het verkeer.

De politie trof dinsdagochtend omstreeks 11 uur in een woning in de Spanjestraat een man aan waarnaar men op zoek was. D. bracht er een bezoek aan zijn vriendin, die vlak aan het kruispunt met de Langebrugstraat woont. Toen D. de politie opmerkten, vluchtte hij weg en drong hij de naastgelegen woning binnen. In het huis van zijn vriendin werden wapens teruggevonden. Voor de politie was het dan ook erg onduidelijk of de man al dan niet een wapen bij zich had tijdens zijn vlucht.

Geen reactie

De politie sloot de omgeving van beide woningen af en raadde omwonenden aan om binnen te blijven. De speciale eenheden van de politie werden inmiddels opgeroepen. Zij begeleidden de vriendin van D. en een jong meisje uit haar woning. Daarna probeerde de politie D. te overtuigen om uit zijn schuilplaats te komen. De man werd verschillende keren met een megafoon toegesproken, maar vanuit de woning waar hij zich verschool kwam er geen reactie. Ondertussen bereidden de speciale eenheden zich voor op een inval.

Er werden ook drones ingezet om een duidelijk beeld te krijgen van de woning waarin D. zich verschool. Omstreeks 16.30 uur drong men het huis binnen en werd de man zonder veel moeite overmeesterd. Het is onduidelijk of hij op dat ogenblik wapens bij zich had. De man werd gearresteerd en onmiddellijk met een combi weggevoerd. De wagen van de verdachte werd even later ook getakeld.