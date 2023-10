Geweld tegen politieagenten neemt toe, blijkt uit zomerevaluatie: “We blijven investeren in ons korps”

In een bijeenkomst in Middelkerke heeft een aanzienlijke delegatie van het politiekorps de uitdagingen van een drukke zomer besproken. Ondanks de steun van de Federale Politie neemt de druk op het lokale korps in de zomermaanden gestaag toe. Bijkomende stressfactor en kwalijke tendens is het snel stijgende geweld tegen agenten.

Traditioneel is de zomer de drukste tijd voor het Middelkerkse politiekorps. Naast het administratieve werk en het toezicht op talrijke evenementen, stijgt ook het aantal oproepen en interventies aanzienlijk in deze periode. Kris Daels, commissaris en vervangend korpschef in Middelkerke, becijferde de tussenkomsten van zijn korps tijdens juli en augustus: “We noteerden 3.073 oproepen, wat neerkomt op gemiddeld 50 oproepen per dag. Hieruit volgden 2.245 interventies, of gemiddeld 36 per dag. Gezien het bescheiden korps met een bezetting van 89 agenten, is dit een bijzonder intense inzet. Gelukkig kan het korps rekenen op ondersteuning van federale collega’s om de zomer door te komen”, stelt commissaris Daels.

Bij een diepere analyse van de aard van de interventies blijkt dat er vijf voorname problemen zijn. “Ten eerste zijn er 74 meldingen van diefstallen, variërend van gewone diefstallen tot inbraken in woningen en fietsdiefstallen. Ten tweede zijn er 37 gevallen van cybercriminaliteit, wat wijst op een zorgwekkende trend van digitale misdaad. Openbare dronkenschap komt op de derde plaats met 32 incidenten, gevolgd door drugsgerelateerde feiten met 30 meldingen, waarvan 23 voor drugsbezit en 7 voor drugshandel. Opzettelijke slagen en verwondingen vormen de vijfde grootste uitdaging, met 26 gevallen, waarvan 9 gerelateerd zijn aan intrafamiliaal geweld”, aldus de commissaris.

De lokale autoriteiten prijzen de inzet en efficiëntie van het politiekorps tijdens deze drukke zomer. Commissaris Kris Daels benadrukt dat de focus op efficiëntie en expertise de laatste jaren is toegenomen, met specifieke opleidingen voor alle korpsleden. Deze inspanningen hebben geleid tot betere reacties op specifieke problemen, zoals het aanpakken van drugsoverlast in het verkeer.

Stijgend geweld

Voor burgemeester Dedecker is het duidelijk. “We blijven investeren in ons politiekorps. Zo’n 11 miljoen euro per jaar. Onze samenleving verandert immers zo snel. Probleemgedrag vergt nu een andere aanpak. De tijd dat iedereen het gezag van een uniform erkent, is voorbij. Onze agenten moeten nu ook rekening houden met een veranderend gedrag tegen ordediensten en gezag in het algemeen. Helaas noteren we ook steeds meer geweld tegen de politie. Ook hier in Middelkerke”, aldus Dedecker.

Dat geweld tegen politieagenten expliciet op de agenda van deze bijeenkomst stond, is geen toeval. Kris Daels treedt meteen bij met een onrustwekkend cijfer. “Vorig jaar noteerden we in één kalenderjaar 8 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen tegen collega’s binnen onze zone. Nu evenaren we dat aantal en we zijn nog maar september. Intern doen we er alles aan om de getroffen collega’s te ondersteunen. We zorgen voor administratieve, psychologische en juridische bijstand. We doen wat we kunnen, maar dat is eigenlijk niet genoeg. We moeten dit blijven aankaarten in de hoop dat de bevoegde overheden snel concrete acties ondernemen om onze agenten beter te beschermen.”

Informatieplatformen

Ook enkele vertegenwoordigers uit de magistratuur en het federale niveau waren aanwezig en lieten optekenen dat de politiezone Middelkerke uitstekend werk levert. Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche gaf mee dat geweldzaken tegen de politie nu meteen behandeld worden door het parket van Kortrijk in de hoop dat die zaken sneller en adequater vervolgd worden. Kurt Desoete en Kurt Vermeersch van de federale politie merkten uit de cijfers dat “Middelkerke zich als klein korps flink staande weet te houden tegenover de groeiende administratieve druk en andere bestuurlijke uitdagingen. Het federale niveau blijft de lokale korpsen ondersteunen met onder andere betere informatieplatformen.”

‘F*** you flik’

Dat geweld tegen politieagenten enkel voorkomt in grootstedelijke gebieden is dus een illusie. Vincent Houssin, bekend vakbondsafgevaardigde, schreef daarover samen met Vincent Gilles een beklijvend boek F*** you flik. Daarin verzamelden ze getuigenissen van agenten die geconfronteerd worden met geweld tijdens hun job. Als blijk van dank voor hun inzet kreeg ieder lid van het korps een exemplaar van het boek. (Peter Germonprez)