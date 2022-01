Geweld tegen politie daalt, al denkt vakbond er anders over

Uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) blijkt dat het geweld tegen politieagenten in onze provincie in 2021 aanzienlijk gedaald is. Politievakbond NSPV nuanceert de cijfers. “Ons aanvoelen is dat het geweld steeds driester wordt”, klinkt het.

Gemiddeld 2,4 keer per dag wordt een politieagent in West-Vlaanderen het slachtoffer van geweld. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Franky Demon uit Brugge opvroeg bij zijn partijgenote, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Een hoog cijfer, al ligt dat in andere provincies nog veel hoger. Uit de cijfers blijkt bovendien dat het aantal geregistreerde geweldsdelicten tegen politieagenten stelselmatig daalt. In 2018 waren dat er 1.208, in 2019 1.157, in 2020 1.120. Vorig jaar bleef het aantal beperkt op 881. Dat is een daling met één vijfde ten opzichte van 2020.

Vooral in de politiezones aan de kust is de daling opvallend. Koplopers zijn dan weer Brugge (102), Oostende (76), Mira (49) en Arro Ieper (47). Drie kwart van de geregistreerde geweldsdelicten leidt uiteindelijk ook tot een proces-verbaal. “Deze positieve evolutie mag ons geenszins afleiden van de zware druk die onze politiemensen dagelijks ervaren. De onaanvaardbare geweldplegingen van dit weekend hebben dat opnieuw pijnlijk aangetoond. Een gemiddelde van bijna ruim twee incidenten per dag is nog steeds hoogst problematisch”, zegt Franky Demon.

Hij pleit voor het gebruik van de bodycam door de politie. Uit een rondvraag van deze krant afgelopen zomer bleek dat acht van de negentien West-Vlaamse politiezones al met bodycams werken. Binnenkort kunnen er daar nog heel wat bijkomen dankzij een overheidsopdracht van de federale politie, waarop ook de lokale zones kunnen intekenen. “Bodycams hebben een dubbel voordeel. Geweldplegers tegen politiemensen kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden. Daarnaast bieden ze beter inzicht in de aanleiding en het verloop van incidenten. Al te vaak is het onderzoek aangewezen op fragmentarisch beeldmateriaal op sociale media”, zegt Franky Demon.

Politievakbond NSPV is ook voorstander van het gebruik van bodycams, maar nuanceert. “Als iemand door het lint gaat, mag je nog tien bodycams op je uniform hebben hangen. Die persoon gaat niet stoppen”, zegt Wesley Huysentruyt van het NSPV. Hij trekt de dalende cijfers niet in twijfel, maar wijst erop dat die in contrast staan met het aanvoelen op het terrein. “Wij hebben het gevoel dat het geweld tegen onze mensen alsmaar driester en drastischer wordt. We merken ook een stijging van het aantal leden van onze vakbond die om rechtsbijstand vraagt voor procedures waarin ze als slachtoffer betrokken zijn. Die stijging is echt opvallend”, klinkt het.

Volgens Huysentruyt kadert politiegeweld in een maatschappelijk fenomeen. “Je zit dezer dagen met een groeiende polarisering in de maatschappij. Op sociale media zie je dat duidelijk: men strijdt voor het grote eigen gelijk, zonder nog rekening te houden met elkaar. Het gezond boerenverstand is vaak ver weg en dan werkt men zijn frustraties uit op de politie. Het is, in essentie, een kwestie van opvoeding”, klinkt het.