Gemeente Wielsbeke huldigt agenten Sam en Kimberly die visser redden

Een visser uit Wervik belandde op vrijdag 14 oktober in het water aan het pompgebouw in Ooigem. Hoofdinspecteur Sam Vandewiele en inspecteur Kimberly Lafaut waren in een mum van tijd aanwezig om de visser te redden. De gemeente Wielsbeke besloot om de twee inspecteurs een week later te huldigen.

“We patrouilleerden in Oostrozebeke toen we een oproep kregen van een man die in het water was gevallen. Verschillende pompen en machines waren nog aan het draaien. We wilden niet dat de man daarin zou verstrengeld raken, dus besloten we af te dalen in het water en de man op het droge te helpen”, zegt hoofdinspecteur Sam Vandewiele.

Enkele minuten later kwamen de brandweer en de ziekenwagen aan. “De duikers van de brandweer brachten de man veilig naar de overkant en wij zwommen hen achterna. Alles is dus goed afgelopen.” Sam en Kimberly zijn blij met de huldiging. “Zo zien mensen ook eens dat wij niet alleen alcoholcontroles doen. Dit is een erkenning voor het volledige korps van politiezone Midow. Alle andere inspecteurs zouden net hetzelfde gedaan hebben als wij”, blijft Sam bescheiden. (NVR)