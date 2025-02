Geldboete voor automobiliste (39) die inrijdt op voorliggers: “Twee kinderen gewond”

Een 39-jarige automobiliste veroorzaakte vorig jaar in Leffinge een verkeersongeval. De dame reed in op enkele voorliggers die gestopt waren om fietsers over te laten. Twee kinderen raakten licht gewond. De Brugse politierechter veroordeelde de vrouw tot een geldboete.

Enkele wagens raakten op 12 mei 2024 betrokken bij een kop-staartaanrijding in Leffinge, deelgemeente van Middelkerke. Een 39-jarige dame reed daar in op enkele stilstaande wagens. De voorliggers waren gestopt om enkele fietsers door te laten, maar dat had de automobiliste niet op tijd opgemerkt. Bij het ongeval raakten twee kinderen lichtgewond.

De vrouw was aanwezig tijdens de zitting in de politierechtbank en bood haar excuses aan. De rechter veroordeelde de automobiliste tot een geldboete van 400 euro met uitstel.