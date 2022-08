Geen boete door foutief huisnummer

In Menen kreeg een 40-tal snelheidsduivels goed nieuws in de bus. Vanwege een administratieve fout besloot het parket de processen-verbaal nietig te verklaren. Wie zijn boete reeds betaalde, krijgt binnenkort dan ook geld teruggestort.

Een huisnummer dat foutief werd genoteerd, het werd de inzet van een ongeziene situatie bij het parket van Kortrijk. Zowat 40 automobilisten, die allen in de Menense Ieperstraat werden geflitst, kregen van het parket te horen dat niet alleen hun zaak werd geseponeerd. De betaalde boetes zouden ook zo snel mogelijk terugbetaald worden.

“De Ieperstraat is voor een deel zone 50 en voor een deel zone 70. Daar is de ongelukkige fout het systeem binnengeslopen”, klinkt het in een verklaring bij commissaris Vannieuwenhuyse. “Onze mensen hadden zich in de zone 50 opgesteld om er chauffeurs met een te zware voet te kunnen strikken. In het systeem noteerden ze echter een foutief huisnummer, van een woning die net in de zone 70 ligt. Dat nummer werd in het systeem opgenomen en zo werden alle processen-verbaal verwerkt.”

De bal ging aan het rollen toen 1 overtreder de fout in de minnelijke schikking opmerkte. “De chauffeur kreeg van zijn zoon te horen dat het huisnummer niet in een zone 50 lag maar in de zone 70”, gaat de commissaris verder. “Hij nam contact op met het parket, die de fout erkende en het proces-verbaal annuleerde door deze administratieve fout. Van zodra die man dat nieuws kreeg, stapte hij ermee naar de pers waarop andere chauffeurs ook meteen het parket contacteerden. Allen kregen ze te horen dat ook in hun geval het huisnummer foutief was en ze dus hun geld terugkrijgen.”

Een uitzonderlijke situatie dus waarop de politie resoluut reageert. “Los van het foutieve huisnummer mogen we niet vergeten dat die mensen wel degelijk een snelheidsovertreding hebben begaan”, sluit de commissaris af. “Zowel het voertuig als de camera stonden opgesteld in een zone 50 en wie te snel reed, kreeg dus een foto toegestuurd. We zullen dan ook extra waakzaam zijn in de toekomst zodat hardleerse laagvliegers steeds een aandenken met correct huisnummer zullen ontvangen.”