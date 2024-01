Fransman gearresteerd bij nieuwe achtervolging nadat hij eerder deze week al wegvluchtte voor de politie

Vandaag is in Menen een man gearresteerd na een achtervolging. E.W. (1953, woonplaats niet bekend bij parket) was op woensdag 3 januari al betrokken bij een achtervolging.

In Ieper gebruikte de politie toen een spijkermat en er zouden ook schoten gelost zijn, waarop de man zijn wagen keerde en Frankrijk binnenreed. Zo kon hij ontkomen.

Maar vandaag was er dan opnieuw een achtervolging met dezelfde man, deze keer kwam hij vanuit Frankrijk. Daar had hij een politieagent aangereden. De achtervolging werd ingezet door Franse agenten. Ter hoogte van Menen kon hij worden tegengehouden.

Bij zijn arrestatie werd ook nog een Belgische agent aangereden. Hij zal voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen voor poging tot doodslag.

