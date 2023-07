Franse buurgemeente brengt politiewagens in veiligheid in Wervik na rellen

Op de afgesloten parking van het stadhuis in de Ooievaarstraat in Wervik staan dit weekend vier voertuigen van de buurgemeente Wervicq-Sud en ook een auto van de ‘Police Municipale’. De afgelopen dagen zijn er naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel in Frankrijk over de grens in vooral Halluin en Comines zware onlusten geweest.

Tijdens de rellen zijn politiewagens vaak een mikpunt van vernieling. Wervicq-Sud neemt duidelijk geen risico’s, vandaar dat er vijf voertuigen geparkeerd staan in het ‘buitenland’.

Grote schade

In Comines-France geldt er een avondklok vanaf 19 tot 6 uur. Donderdag- en vrijdagavond waren er grote problemen in Halluin, op nauwelijks tien minuten van Wervik. Verschillende auto’s werden in brand gestoken en er is ook brand gesticht in het stadhuis en politiekantoor. Met grote schade tot gevolg.

“Zaterdag kreeg ik die vraag van mijn collega uit Wervicq-Sud”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Normaliter blijven die voertuigen enkel dit weekend op onze parking staan.”

