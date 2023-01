Flink wat werk voor politie in Torhout: drie ongevallen met vluchtmisdrijf

De politie Kouter had afgelopen weekend flink wat werk in Torhout. Ze moesten er onder andere viermaal tussenbeide komen voor ongevallen waarbij het in drie gevallen om vluchtmisdrijf ging.

Een eerste ongeval gebeurde zaterdagochtend om 10 uur in de Vredelaan. Het kwam er tot een aanrijding tussen een personenwagen,bestuurd door een 34-jarige vrouw uit Pittem en een fietser aan het kruispunt met de Kortemarkstraat. De 21-jarige fietsster, een vrouw eveneens uit Pittem, wordt gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. In de nacht van zaterdag op zondag gebeurden vervolgens drie verkeersongevallen met vluchtmisdrijf. Zowel in de Lichterveldestraat als in de Roeselaarseweg werden respectievelijk om 1.20 uur en rond 4 uur geparkeerde wagens aangereden door een voertuig dat de vlucht nam. Zondagochtend werd dan weer in de Reigerstraat een ongeval vastgesteld. Daar reed een onbekende bestuurder een haag aan en vluchtte weg. In de haag en de tuin van de woning liggen brokstukken van het aanrijdend voertuig. Tussendoor moest de politie in de Mandelstraat rond 5 uur een wagen takelen waarvan de 23-jarige bestuurder uit Torhout onverzekerd bleef rondrijden. Er werden ook nog twee alcoholcontroles uitgevoerd dit weekend in de Bruggestraat en Revinzestraat waarbij een iemand het rijbewijs voor zes uren verloor. (JH)