Fien Hillewaere nieuwe wijkinspecteur voor Koksijde-West: “Antwoord vinden op noden”

Fien Hillewaere (33) is sinds kort verantwoordelijk als nieuwe wijkinspecteur voor Koksijde-West. Ze fungeert ook als ‘vlinder’. Dat betekent dat ze bijstand verleent waar nodig. Een nieuwe stap in Fiens carrière bij Politiezone (PZ) Westkust na haar start bij de interventiedienst in 2013 en bijna vijf jaar bij de dienst Jeugd en Gezin.

Fien studeerde af als bachelor sociaal werk en belandde tijdens haar stage bij PZ Westkust bij de dienst Jeugd en Gezin (in de volksmond bekend als Slachtofferhulp). “Mensen helpen was altijd al mijn meisjesdroom”, vertelt Fien.

Mensen slecht nieuws moeten brengen, went nooit

Bemiddelen

“Het werk sprak me aan en ik begon in 2012 aan mijn studies in de politieschool. Officieel kon ik in 2013 aan de slag binnen de interventiedienst. Dat werk vond ik goed bij me passen: onder de mensen zijn, bemiddelen, zorgen voor hulp en opvang bij problemen, rampen… Je wordt geconfronteerd met verkeersongevallen, vermiste jonge en oudere personen, intrafamiliaal en partnergeweld, rampen waarbij je ook het verkeer in goede banen moet leiden… Bij klachten moet je vooral een luisterend oor hebben en proberen een antwoord te vinden op de noden van de mensen. Uiteraard zijn er ingrijpende gebeurtenissen en zwaarwichtige feiten die bijblijven, zoals in mijn eerste jaar twee verkeersongevallen met meerdere doden, een dode bij een brand, de wekelijkse geweldsituaties, waarbij je vaststelt dat die zich dikwijls afspelen bij dezelfde mensen, te wijten aan drugs- of alcoholmisbruik, grote vechtpartijen, verkrachtingen… De bijna vijf jaar dat ik als slachtofferbejegenaar werkte, waren best wel emotioneel belastend, want je bent toch altijd empathisch. Mensen slecht nieuws moeten brengen, went nooit. Het feit dat ik zelf twee kindjes heb, speelt ook mee. Gelukkig werkt mijn partner Aäron ook binnen politie Westkust als wachtofficier bij interventie en bij het SRT-team. Dat is een pluspunt, want je kunt alles delen, ventileren, elkaar steunen. Toch heb ik beslist om de overstap te maken naar wijkinspecteur. In die functie zijn de taken ook heel ruim, maar net als vroeger moet ik vooral een luisterend oor hebben.”

Dat luisterend oor heeft Fien ongetwijfeld, want daarom is ze vorig jaar ook verkozen als vertrouwenspersoon bij wie collega’s op het werk terechtkunnen. Fien is ook een sociaal beestje: ze engageert zich als secretaris en lid van de Vriendenkring PZ Westkust en organiseert mee evenementen, uitstappen om de sfeer in het korps te stimuleren.

Padelterrein

Naast het werk zorgt Fien ervoor dat haar twee kleine spruiten een goede opvoeding krijgen en in haar vrije tijd sport ze heel graag: “Ik heb altijd graag gevoetbald, maar nu ben ik vooral actief op het padelterrein.”