Federaal minister Annelies Verlinden komt vrijwilligers van de politie in Oostkamp persoonlijk bedanken

Federaal minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, kwam dinsdag 10 mei langs bij de politiezone Het Houtsche om haar waardering te uiten voor de vrijwilligerswerking

De minister wil de inzet van vrijwilligers bij de politie stimuleren. Bij politiezone het Houtsche zijn ze in 2014 al gestart met een vrijwilligerswerking. Dat was een project van toenmalige korpschef Eddy Van Daele. Het wordt op de dag van vandaag voorgezet door korpschef Veerle Dhondt.

Inspirerend

Minister Verlinden vond het inspirerend dat zoveel vrijwilligers diverse taken op zich nemen. Diefstalpreventie, fietsmarkeringen, fietscontroles op de scholen, in Oostkamp gebeurt het vaak door vrijwilligers.

“Momenteel beschikken we over vijftien vrijwilligers waarbij de meeste onder hen al een beroepscarrière achter de rug hebben. Zo zijn er ook drie oud-politiemedewerkers actief. Hun leeftijd schommelt tussen 48 en 75 jaar maar het zijn één voor één enthousiaste, sterk gemotiveerde mensen die heel kwaliteitsvol werk afleveren”, klinkt het.

Na 8 jaar samenwerking van het Houtsche met de vrijwilligers wil de zone de werking dit najaar evalueren. “We hebben alvast begrepen dat de minister ons werkmodel verder wil uitrollen in België. Hierbij nog eens mijn nadrukkelijke dank aan het team van vrijwilligers en de wijkpolitie”, reageert Jan de Keyser na de afloop van het bezoek.

Interesse?

“We behouden de visie om vrijwilligers in te zetten voor preventie en niet voor dagelijks politiewerk. We zullen wel tijdig moeten voorzien in het op peil houden van de vrijwilligerspoule want ongeveer 2/3 zijn jonge senioren. Dus wie geïnteresseerd is kan een aanvraagformulier downloaden van de website www.hethoutsche.be onder de rubriek diefstalpreventie”, aldus nog de korpschef Veerle Dhondt.

