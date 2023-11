Extra politiecontroles hebben meteen resultaat in Wervik

De lokale politie drijft de controles in Wervik al dan niet anoniem op en dat is duidelijk met succes. “De afgelopen week kon men een dief op heterdaad betrappen, waren er zes meldingen van verdachte personen of voertuigen, zijn er twee pv’s opgemaakt voor het bezit van verdovende middelen, één pv voor de verkoop van verdovende middelen en werd een drugsdealer op heterdaad betrapt”, aldus burgemeester Youro Casier.

“Dit naast nog tal van andere pv’s voor verschillende andere fenomenen. Om duidelijk aan te tonen dat we als beleidsvoerders en de politie de veiligheid in onze stad zeker ter harte nemen werden diverse initiatieven genomen. De bestaande controles werden opgevoerd en zelfs aangevuld met extra controles.”

Er komt herhaling

Op woensdag 25 oktober was er een actie rond het station en omgeving met als doel verschillende fenomenen (drugsbezit, beschadigingen, geseinde personen) aan te pakken. Er werden twee pv’s opgemaakt voor drugsbezit. “De komende weken worden deze acties zeker herhaald”, aldus de burgemeester. “Dit op verschillende dagen en verschillende uren.”

“Ook zijn intussen de uren van de late regioploegen aangepast zodat ze langer op het terrein actief zijn. De politie blijft natuurlijk ook inzetten op anonieme controles. Op die manier kan men onopvallend te werk gaan, zonder dat de overtreders voortijdig gewaarschuwd kunnen worden.”

De twee oppositiepartijen Team 2030 en N-VA riepen in augustus over de onveiligheid een extra gemeenteraad samen. De korpschef kwam toen tekst en uitleg geven.