Extra patrouilles in politiezone Westkust door recente woninginbraken overdag

Politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) heeft beslist om de komende weken het aantal patrouilles op te voeren. Dat komt er nadat er recent verschillende inbraken werden gepleegd in de zone. Opvallend: daarbij werd vooral overdag ingebroken. “De politie zal extra patrouilleren, maar we vragen ook aan burgers om sociale controle uit te voeren en bij verdachte zaken meteen te bellen”, vraagt de politie.

De laatste twee weken is een stijging merkbaar in het aantal inbraken in zone Westkust. Het gaat om verschillende inbraken of pogingen tot inbraken in woningen, maar ook in voertuigen. Zo werd dit weekend ingebroken in een wagen in de Stationsstraat in Adinkerke. In de De Pannelaan werd een Saab opengebroken. In de Meester Vlaemyncklaan in Adinkerke werd ingebroken in een Dacia Dokker waarbij een reservesleutel van het huis werd gestolen. Een daaropvolgende poging om in te breken in de woning mislukte.

Woensdag kreeg de politie opnieuw twee meldingen van inbraken. Een eerste vond plaats in de Markiezinweg in Koksijde. Het glas van het raam van een toilet werd ingeslagen waarna het huis betreden werd. Binnen werden alle kasten doorzocht en werden verschillende juwelen gestolen uit de badkamer. Ook bij een tweede inbraak in de Groenstraat in Koksijde woensdag werd een venster, dit keer van de wasruimte, met een onbekend voorwerp ingeslagen. Uiteindelijk raakten de inbrekers toch niet binnen. “Waarschijnlijk werden ze afgeschrikt door de hond”, meldt de politie. “Het gras onder een, vermoedelijk door de daders verplaatst, zitbankje om over de muur te klimmen werd immers duidelijk omgewoeld door de hond.”

Overdag

Opvallend bij de meeste inbraken: ze vonden vrijwel allen plaats overdag, toen de bewoners afwezig waren. De eerste inbraak in Koksijde gebeurde tussen 8.30 en 19.20 uur en de tweede tussen 16.20 en 18.15 uur. “De komende weken zullen de politiepatrouilles daarom extra patrouilleren, vooral bij valavond”, meldt politiezone Westkust.

“Maar naast extra patrouilles is ook sociale controle erg belangrijk bij dergelijke fenomenen. We vragen de bevolking daarom om extra aandachtig te zijn en verdachte zaken te melden aan ons. Dat kan door de politie te bellen op het lokale nummer of meteen via het noodnummer 112.”

Ook klassieke tips om woninginbraken te vermijden, zoals het huis een bewoonde indruk te geven, ook wanneer bewoners weg zijn, kan helpen. Bij langere afwezigheden kunnen buren best op de hoogte gebracht worden. (JH)