Extra maatregelen, waaronder een nieuwe mobiele camera, om grenscriminaliteit in Marke tegen te gaan: “Duidelijk maken dat politie aanwezig is”

De wijk Rodenburg in Marke werd de afgelopen maanden getroffen door een reeks inbraken door rondtrekkende daders uit Frankrijk. Om deze grenscriminaliteit aan te pakken, verhoogt politiezone VLAS het toezicht met extra patrouilles en een mobiele veiligheidscamera. Daarnaast wordt het SAVE-netwerk ingezet voor preventie, en werken speurders samen met naburige politiezones om de daders op te sporen. Burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) benadrukt dat deze maatregelen een duidelijk signaal moeten geven dat Kortrijk waakzaam blijft tegen inbraken.

Niettegenstaande het feit dat het aantal inbraken in Kortrijk in het algemeen de voorbije jaren gedaald is, ziet politiezone Vlas de voorbije maanden dat in Marke, meer specifiek in de wijk Rodenburg, heel wat bewoners toch het slachtoffer werden van inbrekers. Van november 2024 tot en met vandaag gaat het in totaal om twaalf inbraken, gepleegd door rondtrekkende daders die vanuit Frankrijk komen. Zij gingen in hoofzaak aan de haal met juwelen, uurwerken en cash geld.

Het fenomeen van de grenscriminaliteit manifesteert zich niet enkel in de deelgemeenten van de zuidrand rond Kortrijk, maar ook in de andere gemeenten van de naburige politiezones die dicht bij de grens liggen. In de strijd tegen deze grenscriminaliteit gebeurde al het nodige veiligheidsoverleg tussen de burgemeester, politiezone VLAS en het stedelijk preventieteam. Daarbij werd beslist om nu meteen volgende maatregelen uit te voeren: een verhoogd politietoezicht, de inzet van een mobiele veiligheidscamera, de opzet van een SAVE-netwerk (Samen Alert Voor Elkaar, red.) en een doorgedreven rechercheonderzoek vanuit het parket West-Vlaanderen.

Verhoogd politietoezicht

De PZ Vlas politieteams staan de klok rond in voor extra patrouilles, toezichten en controles in de inbraakgevoelige wijken van Marke, waaronder de Rodenburg. Dit gebeurt zowel heel zichtbaar in striping-voertuigen (onder ander de herkenbare combi-wagens, red.), maar ook heel discreet met anonieme politievoertuigen. Alle verdachte personen en voertuigen, bijvoorbeeld met Franse nummerplaat, zullen immers onderworpen worden aan een grondige screening.

Naast het verhoogd toezicht beslisten Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK) en PZ VLAS om ook de mobiele camera ‘Mobbox’ te plaatsen in de wijk Rodenburg. Dit zal op verschillende plaatsen gebeuren. Er werd vorige week meteen gestart in de Karel Van Manderstraat als eerste locatie. De 360 graden roteerbare camera’s geven extra beeld en info aan de politieteams ter plaatse en de medewerkers in de dispatching. Zo’n camera’s zijn een uiterst efficiënt, verplaatsbaar en ontradend middel om de criminele activiteiten van inbrekers in beeld te brengen.

Ondertussen trok het stedelijk preventieteam al naar de Rodenburg voor het posten van een diefstalpreventieflyer in alle brievenbussen. Op de flyer staat preventieadvies met alle noodzakelijke tips tegen inbraken en diefstallen, met een duidelijke oproep om meteen PZ Vlas te bellen via het lokaal oproepnummer 1701 bij het zien van verdachte personen, voertuigen en handelingen. Door naar 1701 te bellen kom je meteen bij een calltaker in de dispatching van de politiezone VLAS terecht en kan er heel snel gereageerd worden.

SAVE-netwerk

Via het bestaande SAVE-netwerk wordt deze week nog een bericht uitgestuurd met het aanbod voor een diefstalpreventiebezoek. Wie dat wil kan dus een inbraakpreventieadviseur bij zich thuis laten komen voor deskundig advies. De verantwoordelijke voor het SAVE-netwerk op de Rodenburg werd ook nog eens apart ingelicht over de aanwezigheid van de mobiele camera.

Uiteraard zijn ook de speurders van de recherche en het parket West-Vlaanderen intensief bezig met het onderzoek naar de daders. Daarbij wordt samengewerkt met de naburige politiezone die met dezelfde grenscriminaliteit kampen. Het is voor Noord-Franse criminelen vaak nog te gemakkelijk om in Kortrijk toe te slaan en over de grens uit het vizier te blijven van de politie.

“Deze inbrekers slaan toe in wijken die vlakbij invalswegen liggen om zo snel terug richting de Franse grens te vluchten”, aldus Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe. “Met deze aanpak willen we duidelijk maken, ook aan hen, dat de politie heel aanwezig en alert is in de Rodenburg en omgeving. De politie doet er alles aan om een doorbraak te forceren in deze dossiers en het aantal inbraken te doen dalen.”