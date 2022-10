Extra acties tegen hondenpoep, diefstal en vandalisme op begraafplaats tijdens herfstvakantie

Tijdens de drukke herfstvakantie worden extra handhavers ingezet om te controleren op hondenpoep op de begraafplaatsen. Daarnaast zijn er ook acties tegen diefstal en vandalisme.

Tijdens de herfstvakantie is het op de begraafplaatsen – zeker tijdens Allerheiligen en Allerzielen – drukker dan gewoon. Om niet alleen hondenpoep maar ook diefstal en vandalisme tegen te gaan, zullen er extra acties worden georganiseerd.

Honden op de begraafplaats

Tot grote tevredenheid van de baasjes, zijn honden sinds dit jaar toegelaten op de Stedelijke Begraafplaats.

Schepen Hina Bhatti: “Een hond maakt deel uit van het gezin, het is dus ook normaal dat de hond mee het graf mag bezoeken. De baasjes moeten zich wel aan de regels houden. Zo moeten de honden steeds aangelijnd zijn en mogen ze de openbare rust niet verstoren. Uitwerpselen moeten opgekuist worden. Allerheiligen en Allerzielen zijn drukke dagen op de begraafplaats, deze dagen gaan we extra inzetten op controle en strikt handhaven.”

Schepen Maxim Donck: “Niet alleen de herkenbare Gemeenschapswachten maar zeker ook de vaststellers in burger worden ingezet om de personen die het niet nodig vinden zich aan te regels te houden, te kunnen beboeten. Stelen en hondenpoep laten liggen is van het hoogste asociaal gedrag en daar moet paal en perk aan gesteld worden.”

Ook acties tegen diefstal en vandalisme

De Stad krijgt daarnaast ook signalen van diefstal en vandalisme op de begraafplaatsen. Dit kan gaan van het wegnemen van bloemen of aandenkens tot het toebrengen van schade. De Lokale Politie Oostende voert dan ook al een tijdje onderzoek naar diefstal en vandalisme op de begraafplaats in de Stuiverstraat. Onlangs kon de politie hierbij een veertigtal grafornamenten recupereren.

Medewerkers op de begraafplaatsen, de Lokale Politie Oostende en de Gemeenschapswachten zien dus zoveel mogelijk toe, maar zelf kan je ook helpen om diefstal of vandalisme te voorkomen:

Markeer jouw naam of die van de overledene op de aandenkens of ornamenten. Zo maak je de voorwerpen minder aantrekkelijk voor iemand met slechte bedoelingen.

Bevestig decoraties vast aan het grafteken. Controleer regelmatig of alle ornamenten nog stevig vast hangen. Kies voor andere metaalvormen dan edelmetalen. Bewaar persoonlijke herinneringen zoveel mogelijk thuis. Neem foto’s van het graf of de waardevolle voorwerpen rond het graf. Dit vergemakkelijkt de identificatie van voorwerpen. Meld verdachte gedragingen of onregelmatigheden steeds aan de medewerkers op de begraafplaats of aan de Lokale Politie Oostende.

Slachtoffer van diefstal of vandalisme?

Doe steeds aangifte bij de Lokale Politie. Aangifte gebeurt op afspraak in het Wijkkantoor Stene voor de begraafplaatsen in de Stuiverstraat, Kloosterstraat en Klaverstraat. Voor aangiftes van diefstal of vandalisme op de begraafplaats in de Nieuwpoortsesteenweg kan je terecht in het Wijkkantoor Westerkwartier, voor de Dorpsstraat is dit Wijkkantoor Mariakerke. Een afspraak maken kan via www.oostende.be/aangifte-politie of www.politie-oostende.be/afspraak-politie.

Belangrijk is dat je de specifieke locatie van het graf doorgeeft bij de melding. Indien mogelijk kan ook een tijdsindicatie van de diefstal worden meegegeven. Breng foto’s mee van het graf of ornamenten indien beschikbaar.

“Een begraafplaats hoort respectvol, sereen en net te zijn. Daarom zijn regelmatige controles in de reguliere werking van groot belang”, onderstreept korpschef Philip Caestecker. “Wie vandalisme of diefstal vaststelt, kan steeds online een afspraak maken om aangifte of melding te doen in het politiekantoor. Wie verdachte gedragingen ziet en een ploeg ter plaatse wil, kan terecht op het noodnummer 112.”