Eerste politiehond Arro Ieper onverwacht overleden: “Voor mij was Thor héél speciaal”

De vlaggen hangen halfstok bij het hoofdcommissariaat in Ieper, want de politiezone is in rouw: politiehond Thor is onverwacht vroeg overleden. Baasje Dieter krijgt opmerkelijk veel steun bij collega’s en duizenden inwoners van de politiezone. Hij werkt nu mee aan de opvolging van Thor. “Jack en Bolt zijn hopelijk volgende zomer al inzetbaar.”

Hondengeleider Dieter de Groote moest plots heel vroeg afscheid nemen van Thor, die hij opleidde tot de eerste echte politiehond van politiezone Arro Ieper. “Deze Mechelse herder vertoeft bij mij sinds hij tien maand was”, vertelt Dieter. “Ik leidde hem op tot patrouille- en drughond. Hij ‘werkte’ drie jaar voor deze politiezone en maakte zich heel verdienstelijk, maar werd jammer genoeg slechts 6,5 jaar oud. Veel te vroeg: zo’n hond kan normaal nog een drietal jaar werken, voor hij op pensioen gaat. Spijtig.”

Unieke band

Thor bleek een aangeboren afwijking te hebben. “Aan de ellebogen”, vervolgt Dieter. “Tijdens het springen liep hij een zware fractuur op, waarbij een van zijn ellebogen volledig versplinterd was. Dat werd heel moeilijk om te behandelen en het risico bestond dat het hem nog zou overkomen. Daarom hebben we met de dierenarts beslist om Thor te laten inslapen. Ik ben droevig, want dit kwam bijzonder onverwacht. Voor velen is een hond ‘slechts’ een dier, maar voor mij was Thor héél speciaal. Ik beschouwde hem als een collega en bracht meer tijd door met hem dan met mijn gezin. De trainingen stopten niet na de werkuren. Onze band was uniek.”

(lees verder onder de FB-post)

Toch was Thor geliefder dan Dieter dacht. “Ik schrok van de vele positieve reacties, babbels, berichtjes en aandenkens van de collega’s. De politiezone deelde ook een rouwbericht op Facebook, dat duizenden reacties losweekte. Thor kwam niet alleen tussen, wanneer het slecht ging. Hij kwam ook vaak mee op straat om de burger een beter veiligheidsgevoel te geven en de aanspreekbaarheid met de politie te verhogen. Zo werd hij talloze keren benaderd. Thor was de opvolger van mijn vorige diensthond Ivar, die wel de pensioenleeftijd haalde en intussen ook overleden is. Door ouderdom hij werd twaalf jaar. Nu heb ik nog één hond: Bolt.”

Opvolgers Jack en Bolt

Samen met broer Jack, die begeleid wordt door een collega van Dieter, moet Bolt in de ‘pootsporen’ treden van Thor. “Ze werden ‘administratief’ aangenomen vanaf acht weken. Bolt en Jack deden het ontzettend goed in hun vooropleiding. Ze zijn nu anderhalf jaar oud en starten volgende week aan hun definitieve opleiding. Het doel is om hen tegen de volgende zomer te kunnen inzetten.”

De politiezone investeert volop in de opvolgers. “Sinds een paar maand zijn nieuwe kennels gebouwd bij het hoofdcommissariaat, om oververhitting te voorkomen en meer beweegruimte te bieden aan de dieren. We krijgen binnenkort ook een extra dienstvoertuig met ingebouwde kennels. Daarop zit een nieuwe functie: als we tijdens een controle plots aangevallen worden, kunnen we de diensthonden vanop afstand uit de wagen laten. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de korpsleiding”, besluit Dieter. (TP)