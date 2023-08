Een van drie combiplassers op feestje Van Quickenborne meldt zich bij politie

Een van de drie personen die na het verjaardagsfeestje van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk tegen een politiecombi plaste, heeft zich bekend gemaakt bij het parket. Het onderzoek naar de twee andere personen, die tijdens het plassen op camerabeelden werden vastgelegd, loopt nog steeds.

Op maandagavond 14 augustus hebben drie gasten van het feestje voor de vijftigste verjaardag van minister Vincent Van Quickenborne na dat feestje tegen een combi van de politie geplast. Die lege combi stond enkele meters verder van de woning als afschrikmiddel voor potentiële ontvoerders of andere bedreigingen na een verijdelde ontvoeringspoging op 22 september 2022.

“De personen werden vastgelegd op camera’s, die ter beveiliging van minister Van Quickenborne gericht zijn op zijn woning en straat”

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk voert nu op basis van beelden van camera’s, die er in de buurt hangen ter beveiliging van de minister een onderzoek naar de drie personen. “Er werd een proces verbaal opgesteld voor smaad aan de politie. Een van de drie personen heeft zich al gemeld. Het onderzoek naar de andere twee loopt nog”, zegt woordvoerder Tom Janssens.

De politiezone VLAS reageerde erg kwaad en haalde de combi meteen weg. “Sowieso blijven wij er wel toezicht houden op verschillende manieren”, klinkt het bij de politiezone VLAS. Volgens het Nieuwsblad zullen ook de minister en zijn vrouw ondervraagd worden, omdat zij meer kunnen vertellen over de genodigden.

Gedegouteerd door wangedrag

De minister van Justitie betreurt de feiten zeer. Dat deelde hij ook op sociale media. “De 3 verantwoordelijken zullen zich moeten verantwoorden en de gevolgen daarvan dragen. Ik ben even gedegouteerd als de politiemensen. Dergelijk wangedrag kan niet door de beugel. De politie verdient respect. Ik heb de afgelopen jaren als minister van Justitie hard gewerkt voor een betere politie en respect voor hen. Het wangedrag tegenover de politie wordt ook door justitie aangepakt.”

“Mijn gezin en ikzelf konden altijd rekenen op de politie, ik ben hen daarvoor dankbaar en zeer gedegouteerd door dit gedrag”

“In het kader van de bedreigingen ten aanzien van mijn gezin en mezelf heb ik altijd kunnen rekenen op de politie, ter bescherming van mijn gezin en mezelf. Ik ben hen daar bijzonder dankbaar voor.” Het Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel (NSPV) of ook wel gekend als de politievakbond eist het ontslag van minister Van Quickenborne.

Klacht bij Raad voor Journalistiek

“De minister was niet betrokken en ook niet op de hoogte van de situatie tot later pas in tegenstelling tot wat het Nieuwsblad schrijft”, vertelt woordvoerder Jan Van der Cruysse. “De politie en het parket bevestigen dit”, vult minister Van Quickenborne aan. Daarom zal de minister klacht neerleggen bij de Raad voor de Journalistiek voor het verspreiden van verkeerde informatie.