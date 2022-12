Een sirene voor Politie Middelkerke: agenten krijgen nieuwe en originele patch

De agenten van Politiezone Middelkerke dragen voortaan op hun uniform een nieuwe patch, dat is een soort artistiek logo dat de kernwaarden van het korps symboliseert. Opvallend: het was korpschef Frank Delva die daarvoor zijn artistieke talenten ontplooide.

We kennen ze allemaal, de patches. Het zijn stukjes stof met een symbool of boodschap die je op je kledij kunt plakken of naaien. Bij PZ Middelkerke krijgen alle agenten voortaan een nieuwe patch op het uniform. Het was niemand minder dan korpschef Frank Delva die daarvoor een basisontwerp ontwikkelde en dat deed rond de beeltenis van een zeemeermin. En dat heeft zo zijn redenen, vertelt de korpschef.

“Deze nieuwe patch is het resultaat van een samenwerking tussen de collega’s van onze politiezone en de gemeente”, legt Frank Delva uit. “Het zorgt niet alleen voor een betere herkenbaarheid bij de burger, maar ook voor een duidelijke versterking van de groepsdynamiek en de cohesie onder de collega’s. Centraal op de patch staat de sirene. Sirene is overigens niet alleen de roepnaam van onze politiezone bij het Communicatie- en informatiecentrum (CIC) maar de herkenbare figuur vormt ook de directe link met de gemeente Middelkerke. De sirene prijkte vroeger jarenlang op het wapenschild van Middelkerke. Onze nieuwe patch is dus ook een ode aan de geschiedenis. Sirene vormt meteen ook een acroniem voor de kernwaarden waarop ons korps gesteund is: Snel en adequaat optreden, Integriteit en loyauteit, Respect tonen en bekomen, Externe gerichtheid, Nastreven van een positieve werksfeer en Empowerment of bekwame betrokkenheid.”

Wederzijds respect

“Alle elementen in de patch hebben een duidelijke betekenis”, gaat de korpschef verder. “Je herkent de gestileerde witte vlam of hand in het midden van de patch. Dit is een rechtstreekse verwijzing naar het logo van de Geïntegreerde Politie. De keuze voor de donkergrijze/zwarte kleur is een uitdrukking van de kracht van de samenwerking en het wederzijds respect tussen collega’s en de burgers. Dat respect is van uiterst belang voor een goede ordehandhaving en een optimale veiligheid voor iedereen. Door het geheel in een cirkel te plaatsen wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid – zoals de wijzerplaat van een uurwerk – benadrukt. Politie Middelkerke is immers 24/24 u. bereikbaar. Een cirkel roept ook gevoelens van integriteit, vertrouwen en bescherming op. Alle politiecollega’s van de zone krijgen een patch en dragen die met trots. Geïnteresseerde bezoekers van info- en rekruteringsstanden krijgen ook een sticker met de patch. Binnenkort zie je de patch ongetwijfeld veelvuldig terugkomen in het straatbeeld”, besluit Frank Delva.