Duur reisje naar Londen voor Bruggeling: zes boetes van in totaal 3.000 euro

Bruggeling Dieter Missiaen van het circusgezelschap Compagnie Krak zich zich zijn reisje naar Londen nog lang met gemengde gevoelens herinneren. Hij kreeg op twee dagen dagen tijd zes boetes voor het rijden met zijn bestelwagen in de lage emissiezone van de Britse hoofdstad. Cynisch genoeg toerde hij voor de productie BankContact over het Kanaal..

“Voor ons community art project ‘BankContact’ mochten we als klein (circus)gezelschap naar Londen”, vertelt Dieter Missiaen. “Om kosten te sparen en misschien ook om duurzamer te reizen, besloten we om al het nodige materiaal (onze bankjes) in een auto te steken en om de camionette thuis te laten.”

“De bestelwagen waar me normaal mee toeren is een ‘Euro 6’, maar door de wissel naar een kleinere personenauto hadden we echter geen rekening met de vereiste lage emissiewaarden waaraan voertuigen moeten voldoen.”

Incassobureau

“Omdat het de eerste keer was dat we een opdracht in de UK hadden, waren we vooral bezig geweest met het nodige papierwerk om daar een opdracht te mogen doen, wat dankzij de Brexit inhoudt inhoudt dat je je moet wapenen met papier, geld en veel geduld voor het soms lange wachten op douaneparkings en in douanekantoortjes.

“Helaas kregen we dus een boete in de bus. Een vergetelheid van ons waarvoor we gewoon moeten opdraaien en betalen.

Maar de boetes die we kregen werden verstuurd door een extern incassobureau (Euro Parking Collection) en twee ervan hebben extreem onmenselijke bedragen, namelijk twee keer 1219,65 euro, dus 2439,3 euro voor het rijden in een lage emissie zone in groot Londen. Het vreemde is dat de brieven verzonden werden vanuit Zweden én dat die in het Nederlands waren.

Fraude?

“Op de brief lazen we ook dat, als we in de eerste dagen niet betalen, de boetes worden verdubbeld en later nog eens verhoogd… tot een bedrag van 7.317,94 euro. Een enorm en onbetaalbaar bedrag dus, waardoor een belletje ging rinkelen”, vervolgt Dieter Missiaen. “Is het fraude of niet?

“Na eerste onderzoek op de website van de overheid van de UK (Transport London) en na inloggen van onze nummerplaat en dossiernummer vond ik, naast een afbeelding van mijn auto, wel degelijk het bedrag van telkens (per rit) inderdaad: 1000 pond!”

“Ik kon even ‘chatten’ met een medewerker via hun website en de enige info die ik kreeg was dat dit het bedrag is en dat ik contact moet opnemen met dat incassobureau ‘Euro Parking’. Na een volgend onderzoek online (met dank aan ons overkoepelend Vlaams Circuscentrum) kwamen we te weten dat, als je buitenlandse wagen niet geregistreerd is op hun website, ze niet kunnen achterhalen met welk soort wagen je rijdt en dat ze je dan maar de hoogste boete geven, namelijk die van de trucks die in de lage emissiezone rijden.”

Klacht

Dieter Missiaen diende zowel op de site van de overheid als van dat incassobureau een klacht in met de vraag om dit allemaal te herzien: “Na een telefonisch gesprek met het incassobureau kreeg ik de tip om de gegevens van mijn wagen in te voeren zodat ze dit kunnen bekijken en de grote boetes annuleren.”

“De andere vier boetes, ter waarde van een kleine 500 euro, lijken meer normaal en zullen we betalen om een verhoging tegen te gaan. Ik ben benieuwd wat het nu resultaat zal zijn van de twee immense boetes: annulering of verhoging omdat we niet direct betalen.”

“Misschien is het resultaat positief en moeten we slechts die van 500 betalen? Zou bovendien ook een goeie truc zijn om je te laten misleiden… en je alsnog een ‘goed gevoel’ te geven. We brachten alvast enkele overheidsinstanties hiervan op de hoogte. We hopen sowieso dat onze ‘bankinvasie’ geen ‘bankroof’ wordt en dat we met dit verhaal alvast andere mensen hiervoor kunnen waarschuwen.”