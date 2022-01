Drukke oudejaarsnacht voor politie in Koksijde: twee branden en baldadigheden met jongeren

Politiezone Westkust heeft er een drukke oudejaarsnacht opzitten met tal van incidenten. Die speelden zich allemaal af op het grondgebied van Koksijde. Er waren twee kleine branden door vuurwerk maar het waren vooral jongeren, bijna allen uit het Brusselse en Leuven, die de boel op stelten zetten. Er viel een gewonde in een woning door rondvliegend glas door een ingeslagen raam.

Een eerste incident speelde zich een half uur voor middernacht af in de Vincentlaan in deelgemeente Koksijde. Daar merkte een huurder van een afvalcontainer hoe vijf jongeren van 18 en 19 jaar, uit Wervik, Menen en Wevelgem, de lichten van de container vernielden en op straat planten uittrokken. De politie kon hen onderscheppen op het strand waar ze alles ontkenden maar herkend werden door de eigenaar.

Twee branden door vuurwerk

Met de wisseling van oud naar nieuw waren er kort na middernacht twee branden door vuurwerk. In de Westhinderstraat waren tweedeverblijvers naar het vuurwerk aan het kijken toen ze plots een rode vuurwerkpijl naar hun woning zagen vliegen. Die pijl kwam in de dakgoot terecht waarop brand ontstond. Een deel van de dakgoot smolt daarbij maar de bewoners konden erger voorkomen door meteen zelf te blussen. De brandweer kwam tussenbeide en vond restanten aan van een vuurwerkpijl. In de Koninklijke Baan ontstond rond hetzelfde moment brand in een papier bak. Een onbekende had die wellicht gebruikt om vuurwerk af te schieten waardoor de bak in brand vloog. De brandweer kon dat snel blussen.

Schade aan auto

Rond 1 uur werd vervolgens een beschadigde auto aangetroffen in de Reginalaan in Oostduinkerke. Onbekenden brachten schade toe aan een geparkeerde Skoda Fabia. Er werden verschillende krassen getrokken in het dak en er werd aarde aan de ramen aan de passagierszijde en voorruit gegooid. Daar werden ook resten tomaten gevonden. Omdat er ook een uitgetrokken plant werd gevonden afkomstig van een plantenbak vermoedt de politie dat er een link is met de vijf jongeren die eerder op de nacht vernielingen aanbrachten in Oostduinkerke. Dat wordt onderzocht.

Baldadigheden met jongeren

Later op de nacht werden de incidenten echter grimmiger. “Even voor 3 uur merkte de politie via de camerabeelden van de dispatching op hoe vijf jongeren een kerstboom in de Albert I Laan in Koksijde in het midden van een kruispunt gooiden”, meldt politie Westkust. “Onze diensten treofen de groep jongeren aan op de Zeedijk. Ze bevestigen onmiddellijk dat ze een kerstboom meegenomen hebben. Twee van hen plaatsen de boom terug. Het gaat om negen jongeren uit het Brusselse, uit Wemmel, Brussel, Jette, Dilbeek. Acht van hen zijn minderjarig.

Gewonde bij ingooien raam

Het ergste incident ontstond tussen 2.30 uur en 3.30 uur in de Albert I Laan in Oostduinkerke. Daarbij viel een gewonde. “Enkele jongeren verblijven in de vakantiewoning van de ouders van één van hen”, meldt Westkust. “Ze begeven zich naar het strand van Oostduinkerke om naar het vuurwerk te kijken. Daar zien ze een grote groep jongeren die zelf vuurwerk aan het afsteken zijn. Ze zijn bij deze jongeren gaan staan. Als ze na het vuurwerk terug naar de vakantiewoning gaan worden ze tot aan de woning gevolgd door enkele jongeren. Omstreeks 02.30 uur zien ze dat er drie jongeren in hun tuin zitten. Op een bepaald moment horen ze een klap, kijken naar buiten en zien dat een raam is ingesmeten. Om 03.30 uur kijken ze nogmaals door het raam en zien ze iemand aan de woning. Enkele seconden later vliegt er iets door het raam naast de eettafel. Hierbij krijgt iemand een stukje glas tegen zijn lip. De jongeren zetten het op een lopen maar worden door onze diensten gevat en herkend door de bewoners. Bij nazicht blijken twee ramen beschadig, beiden waren ingeworpen met een flesje bier. Het gaat om het raam boven de garagepoort en een raam aan de zijkant van de woning. Het gaat om twee jonge mannen van 20 jaar uit Leuven en Halen en een 19- jarige jonge man uit Leuven.”

De politie stelde tal van pv’s op voor alle incidenten. (JH)