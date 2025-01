Drukke oudejaarsnacht voor politie in Brugge: “Meer tussenkomsten voor vuurwerk in uitgaansbuurten”

Tot 15.000 mensen telden dinsdagavond samen af naar het nieuwe jaar op ‘t Zand in Brugge. Ook de politie was talrijk aanwezig. Zij beleefde een drukke nacht, maar noemenswaardige incidenten bleven uit. “Al moesten we meer dan vorig jaar tussenbeide komen voor meldingen van vuurwerk in de uitgaansbuurten”, zegt woordvoerder Christian Scheltens.

De meldingen over vuurwerk of mensen die er wilden afsteken, deden zich vooral voor in de uitgaansbuurten zoals ‘t Zand en de Kuipersstraat. “Toen we ter plaatse kwamen, verliep de afhandeling zonder echte problemen”, aldus de woordvoerder. “We wilden vooral vermijden dat er vuurwerk werd afgeschoten in of dicht bij het publiek.”

In de loop van de nacht kreeg de politie ook verschillende meldingen over kleine vechtpartijen en mensen die de openbare orde verstoorden. Maar ook hier bleven noemenswaardige incidenten uit.(MM)