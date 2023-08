Druk weekend voor politie in Torhout: inbraakpoging en bestuurders onder invloed

De politie Kouter had afgelopen weekend de handen vol, onder meer met verschillende interventies in Torhout. Daarbij werden vier bestuurders onder invloed betrapt.

De politie kwam een eerste maal tussenbeide vrijdag om 2.45 uur in de Oostendestraat in Torhout. Een bestelwagen trok er de aandacht van de politiepatrouille omdat die stilstond in het midden van het kruispunt met de Karel De Ghelderelaan. De 48-jarige bestuurder uit Lichtervelde werd onderworpen aan een ademtest en die bleek positief te zijn. Hij speelde zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. Zijn bestelwagen was bovendien niet verzekerd en werd getakeld.

In de nacht van zaterdag op zondag zag een patrouille dan weer hoe een personenwagen in de Wijnendale-Stationsstraat rond 2 uur zwalpte over de weg. De 51-jarige bestuurder uit Torhout was eveneens onder invloed en verloor het rijbewijs voor 15 dagen. Datzelfde lot onderging een 37-jarige man uit Torhout zondag even voor middernacht. Hij reed in de Rijselstraat richting het centrum toen hij om een onbekende reden de controle over het stuur verloor en rechts tegen een geparkeerde wagen botste. Ook hij verloor het rijbewijs en zijn toegetakelde wagen werd getakeld.

Tussendoor trok de politie nog het rijbewijs van een andere bestuurder voor 15 dagen in na een alcoholcontrole in de Revinzestraat. Acht andere bestuurders bliezen toen wel safe. Tot slot moest de politie vrijdag ook controle doen in de Parkstraat in Torhout waar een onbekende dief een woning probeerde binnen te breken door zowel de garagepoort als de achterdeur open te pramen. Dat mislukte echter. (JH)