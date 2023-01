Drugs en verboden wapen aangetroffen bij overlastcontrole in station Kortrijk

Op zondagnamiddag en -avond 8 januari voerde de politiezone VLAS een controleactie uit in het treinstation van Kortrijk. 17 personen hadden gebruikershoeveelheden (soft)drugs op zak.

Vanaf de late namiddag en ’s avonds werden alle reizigers die op de treinen zaten die vanuit de grotere steden kwamen, ook vanuit Frankrijk, gecontroleerd. Aan de actie namen ook enkele inspecteurs en hoofdinspecteurs in opleiding deel (West-Vlaamse Politieschool). De politiemensen kregen bijstand van de PZ VLAS drughond.

1.200 aankomende reizigers

In totaal werden 1.200 aankomende reizigers gecontroleerd. 44 personen werden door de drughond aangeduid. 27 daarvan waren vals positief, dat betekent dat ze op het moment van de controle geen drugs op zak hadden, maar ze gaven allen wel toe recent gebruikt te hebben. 17 personen hadden wel gebruikershoeveelheden (soft)drugs op zak. Zij moesten ofwel onmiddellijk hun boete betalen (14) of er werd een proces-verbaal opgesteld (3). Er werd 50 gram cannabis, 8,33 gram hasj en 1,42 gram cocaïne in beslag genomen.

Verboden wapenbezit

Een persoon werd geverbaliseerd wegens verboden wapenbezit, vijf omdat ze geen geldige Belgische verblijfsdocumenten hadden. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er werden ook twee geseinde personen aangetroffen.

“Zo’n controleactie zorgt voor een integrale aanpak van de overlast in en rond het drukke treinstation in Kortrijk. Door het inzetten van de drughond kan er vlug en efficiënt opgetreden worden. Er volgen nog zo’n controles, want ze blijken nodig te zijn”, besluit Thomas Detavernier, woordvoerder van PZ Vlas.