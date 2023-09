Droneteams van politiezones oefenen op terrein van waterproductiecentrum De Blankaart

De droneteams van de politiezones binnen de samenwerking van WVL4 en Antwerpen hielden dinsdag hun periodieke trainingsdag op het terrein van waterproductiecentrum De Blankaart in Woumen bij Diksmuide. De site daar is ideaal om bijvoorbeeld te oefenen op het vinden van vermisten in open veld, langs grachten en in waterlopen.

De vijf politiezones binnen het samenwerkingsverband WVL4Antw (Polder, Westkust, Vlas, Riho en Antwerpen) organiseren elk een trainingsdag per jaar voor de collega- dronepiloten en de waarnemers. Daarbij wordt een dagvullend programma georganiseerd waarbij zowel theoretisch als praktisch geoefend wordt. “Daarbij worden bijzondere technieken en nieuwe regelgeving aangeleerd tijdens het theoretisch gedeelte”, meldt politiezone Polder. “Uiteraard wordt er ook geoefend op deze politionele technieken waarbij de drone een hulpmiddel is voor verschillende politieacties. Dit kan gaan van het opsporen van vermisten, opmaken van schetsen van verkeersongevallen via luchtfoto’s, beheersen van volkstoelopen tijdens massamanifestaties tot het ondersteunen van de speciale eenheden tijdens gerechtelijke acties.”

Waterproductiecentrum

Politie Polder hield dinsdag de oefening op de unieke site van waterproductiecentrum De Blankaart in Woumen, dat door De Watergroep uitzonderlijk open werd gesteld. Die locatie biedt mogelijkheden. “Het accent van het theoretisch gedeelte vooral op de instellingen en mogelijkheden van de diverse camera’s op de drones. Politionele technieken om vermisten te zoeken in verschillende omgevingen (stedelijk – landelijk – natuurgebieden – …) werden herhaald en in de namiddag toegepast tijdens de praktische oefeningen. Er werden bijvoorbeeld vermisten gezocht in open veld, in en of langs grachten en waterlopen, en top of de bill moesten de verschillende teams (piloot + waarnemer) enkele drenkelingen blind lokaliseren op het spaarbekken van het waterproductiecentrum met de bedoeling de coördinaten door te geven aan andere hulpdiensten en heli.” (JH)