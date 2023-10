Drie oproepen voor modder op de weg waarbij te snel gebeld werd: “Geef landbouwers de tijd om zelf op te ruimen”

In politiezone Polder moesten de politie en brandweer vrijdag alleen al driemaal uitrukken voor modder op de weg na meldingen van ongeruste automobilisten. Maar telkens waren de problemen niet zo groot of zorgde de overvloedige regenval er zelf voor dat de kleine resten modder weggespoeld werden. “We vragen ook begrip voor het werk van de landbouwers. Geef hen de tijd om te kunnen opruimen”, klinkt het bij de politie.

De eerste melding kwam vrijdagochtend even na 8 uur binnen. Een passant vond de Beerstblotestraat in Beerst bij Diksmuide er erg vervuild bij liggen. De passant belde daarom naar de politie en meldde dat de straat over een afstand van een kilometer volledig beslijkt lag. De politie verwittigde op haar beurt de brandweer en reed ter plaatse. “Maar eenmaal aangekomen merkten we dat de melding fel overdreven was”, meldt de politie. “Er lagen weliswaar kleine brokjes modder op de weg maar door de hevige regenval spoelde die eigenlijk vanzelf weg en moest de brandweer niet echt meer tussenkomen. Ook later vandaag merkten we dat passanten soms te snel bellen. Ook in de Terreststraat in Houthulst en de Hoogledestraat in Kortemark moesten we tussenbeide komen voor modder op de weg maar was het probleem eigenlijk klein. We vragen dan ook in deze tijden om wat geduld. Veel landbouwers zijn bezig met werken op de akkers en er valt veel regen. Zolang ze op- en afrijden op het land kunnen ze de weg niet steeds proper houden. We vragen wat geduld en hen de tijd te geven om te kunnen opruimen.” Voor de interventies van vrijdag schreef de politie alvast geen pv uit. (JH)