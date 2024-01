Drie nieuwe medewerkers leggen de eed af voor het politiecollege

Lieven Verriest, Sander Luypaert en Kiara Bergeman legden als nieuwe medewerkers van Politiezone Vlas de eed af voor het politiecollege.

Assistent Lieven Verriest gaat aan de slag in de afdeling Verkeer, inspecteur Sander Luypaert gaat aan de slag in de Interventieteams en assistent Kiara Bergeman gaat aan de slag in de afdeling Verkeer. Assistent Seppe zal de volgende keer de eed afleggen en gaat aan de slag in de afdeling Verkeer.

De DRIE nieuwe collega’s voor de afdeling Verkeer zullen zowel administratief als ‘op het veld’ werk uitvoeren. “Ze zullen ook snelheidscontroles uitvoeren en verwerken in samenwerking met de verkeerspolitie, die zo meer tijd zal hebben voor verkeersacties, -controles en -toezichten in Kortrijk, Kuurne en Lendelede”, aldus woordvoerder Thomas Detavernier.