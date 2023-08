Drie gerechtelijke arrestaties voor verboden middelen bij nachtelijke verkeersactie in Blankenberge

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke voerde bij een grootschalige verkeersactie in de nacht van zaterdag op zondag drie gerechtelijke arrestaties uit. Twee Franse onderdanen werden onmiddellijk aangehouden voor bezit en verkoop van drugs.

“Bij de controle overhandigde de bestuurder spontaan vier xtc-pillen, de medepassagier overhandigde een zakje speed. Daarenboven vond onze drughond Blondie ook nog 93.78 gram speed en 1.87 gram bruine heroïne in de wagen”, klinkt het. De bestuurder werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge, zijn medepassagier mocht nadien beschikken. Een derde arrestatie betrof een geseind persoon voor verhoor, in een dossier van slagen en verwondingen.

Tijdens de controle werden ook elf processen-verbaal opgemaakt. Zes bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen en alcohol, hun rijbewijzen werden meteen voor vijftien dagen ingetrokken. De politie nam ook twee voertuigen in beslag wegens niet verzekerd. Daarbij werd in totaal een bedrag van 3090 euro aan boetes geïnd. Er werden meerdere verkeersinbreuken vastgesteld. De actie verliep in samenwerking met de douane, de scheepvaartpolitie, motorrijders van de zone Gavers en Midow en de West-Vlaamse politieschool. (WK)