Drie bestuurders verliezen rijbewijs na verkeerscontrole in Polder

Politiezone Polder hield afgelopen weekend een verkeerscontrole op twee plaatsen in de zone. In totaal werden 299 bestuurders gecontroleerd waarvan er elf betrapt werden. Drie bestuurders verloren het rijbewijs.

De verkeersdienst van politiezone Polder hield afgelopen weekend een intense controle. Die ging door van zaterdagavond 18.30 uur tot zondag om 1.30 uur. Er werd op twee plaatsen in de zone gecontroleerd. Er werd een controlepost opgezet op de Staatsbaan in Kortemark en in de Oostendestraat bij het binnenrijden van Diksmuide. “In totaal werden er 299 bestuurders gecontroleerd”, meldt de politie. “Van de gecontroleerde bestuurders bliezen er vier positief en zeven chauffeurs reden onder invloed. Van drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werd een voertuig geïmmobiliseerd in opdracht van het parket, omdat de chauffeur zonder geldig rijbewijs reed. Een andere bestuurder kreeg een proces-verbaal van waarschuwing voor het niet kunnen voorleggen van een geldig keuringsattest.” Ook in de toekomst worden nog dergelijke verkeerscontroles gehouden. (JH)