Discussie ontaardt in steekpartij in Zwevezele, verdachte aangehouden

Zaterdag was er een steekpartij in Zwevezele waarbij een man een andere man heeft neergestoken tijdens een discussie.

De 45-jarige man die zaterdagavond werd opgepakt na een steekpartij in een woning langs de Kastanjelaan in Zwevezele is maandag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

Een banale discussie tussen twee vrienden liep zaterdagavond omstreeks 19 uur plots uit de hand. Een 45-jarige betrokkene nam plots een aardappelmesje en verwondde daarmee een andere man. Die werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen bleken al bij al mee te vallen. De opgelopen wonde werd in het ziekenhuis gehecht, waarna het slachtoffer al snel terug huiswaarts kon. De verdachte van de steekpartij moest maandag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Die besliste om de 45-jarige man uit Zwevezele aan te houden op verdenking van poging tot doodslag.

De onderzoeksrechter heeft maandag ook nog een Albanese twintiger opgepakt die zaterdag op heterdaad betrapt werd tijdens inbraken op het Zwevezeelse gehucht De Hille. Bewoners van het gehucht merkten zaterdagavond een verdacht voertuig op. Ze verwittigden de politie. Die snelde massaal ter plaatse en kon een Albanese jongeman op heterdaad betrappen. De Albanees, geboren in 1998, heeft geen vast adres in ons land. De onderzoeksrechter besliste maandag om hem aan te houden. De politie speurde zaterdag in de omgeving nog naar mogelijke andere inbrekers. Die speurtocht leverde niet onmiddellijk iets op.