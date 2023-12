Deze drone moet Brugse hulpdiensten van bovenaf bijstaan in noodsituaties: “Biedt diverse voordelen”

In Brugge is de uitrol van de Safety Drone gestart. De drone bevindt zich op het dak van de brandweerkazerne en zal ingezet worden om politie en brandweer te ondersteunen wanneer zich incidenten voordoen. “Het biedt wel degelijk diverse voordelen”, weet postoverste Jeroen Bonte. Tijdens De Warmste Week werd de drone al de lucht ingestuurd.

Op het dak van de brandweerkazerne aan de Walweinstraat staat sinds kort een installatie mét indrukwekkende drone. Het bedrijf Citymesh – met hoofdzetel in Oostkamp – is al jaren bezig met het Safety Drone Project. In maart 2023 kon de echte uitrol beginnen via het SENSE-project federale 5G-subsidies. En de Brugse hulpdiensten maken daar nu dus gebruik van.

“Met dit project willen we de inzetbaarheid van drones met 5G-toepassingen in noodsituaties bekijken”, zegt Hans Similon, General Manager Safety Drone. De drone is 24/7 beschikbaar om politie en brandweer bij te staan. Na een oproep – en als het nodig is – stijgt de drone op en vliegt het richting de plaats van het incident om vanuit de lucht de situatie in kaart te brengen. Op die manier krijgen de hulpdiensten meteen een goed beeld van wat er aan de hand is én kunnen ze efficiënter werken. Het grote voordeel is ook dat bepaalde beslissingen sneller worden genomen zodat kostbare tijd wordt gewonnen.”

Warmste Week

Deze week werd het project dus in Brugge gelanceerd. Vanop het dak van de brandweerkazerne kan de drone in een straal van 5 kilometer ingezet worden. De besturing gebeurt vanuit het hoofdkantoor van Citymesh in Oostkamp. Tijdens de Warmste Week vloog het toestel al enkele keren uit om de hulpdiensten vanuit de lucht te laten zien hoe druk het was. “Indien nodig kunnen we op deze manier ook incidenten sneller opmerken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat de drone voor élke brand of ongeval wordt uitgestuurd. “Maar in bepaalde specifieke situaties kan het wel degelijk een grote meerwaarde betekenen” zegt postoverste Jeroen Bonte. “Denk bijvoorbeeld aan een zware industriebrand. Op zo’n moment kunnen we de drone, die ook is uitgerust met een warmtecamera, vanuit de lucht laten bepalen waar er nog brandhaarden zijn.” Al zijn er nog diverse toepassingen. Denk aan het detecteren van mensen van bovenaf in bepaalde open ruimtes of het in kaart brengen van de schade van bovenaf bij pakweg een grote kettingbotsing. De eerste drie maanden is de dienstverlening van Citymesh gratis. Daarna wordt overgestapt op een ‘pay-per-flight’-model. Politie en brandweer zullen dus enkel moeten betalen als ze de drone effectief gebruiken. (MM)